Diretta/ Pro Patria Pro Sesto. streaming video tv: sfida salvezza (Serie C)

DIRETTA PRO PATRIA PRO SESTO: PUNTI PESANTI!

La diretta Pro Patria Pro Sesto sarà molto importante in ottica classifica, soprattutto per quanto riguarda la zona playout. La Pro Patria è al momento al 14esimo posto, con 27 punti in 25 gare giocate, con 5 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte. Sono solamente 7 i punti di distanza con la Pro Sesto, che invece è al 19esimo posto con 20 punti e 3 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte.

Che periodo stanno vivendo i due club? Nell’ultima giornata, la Pro Patria ha battuto la Virtus Verona per 2 a 0. Nelle giornate precedenti erano arrivati due pareggi in casa contro Trento e Lecco. Non è dunque un periodo negativo. Per quanto riguarda invece la Pro Sesto, dopo il pari con la Pro Vercelli e la vittoria contro la Triestina, è arrivata una sconfitta contro la Feralpisalò nell’ultimo turno.

DIRETTA PRO PATRIA PRO SESTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torna in campo la Serie C. Il girone A della terza serie è impegnato oggi, mercoledì 16 febbraio, alle ore 18, con la 27esima giornata di campionato. In campo anche il match in diretta tra Pro Patria Pro Sesto: le due formazioni si sfideranno in una gara che potrebbe dire molto sulla lotta salvezza. Dove si potrà seguire il match in streaming? La gara non sarà visibile né su Rai Sport in chiaro, né su Sky Sport. Per vederla sarà dunque necessario collegarsi con Eleven Sports, piattaforma che ha in esclusiva la Serie C, alla quale si può sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale o comprare la diretta della singola gara.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA PRO SESTO

La Pro Patria dovrà fare a meno di giocatori importanti. Non ci sarà Pizzul, esterno mancino, che ha riportato una frattura del secondo, terzo e quarto metacarpo della mano sinistra. Out anche Sportelli, che ha ricevuto tre turni di squalifica dopo l’espulsione diretta. Prina, che torna in panchina dopo il covid, dovrebbe puntare sul 3-5-2. Risponde Di Gioia con un 4-3-3.

PRO PATRIA (3-5-2): Caprile; Vaghi, Boffelli, Molinari; Stanzani, Ferri, Nicco, Ghioldi, Pierozzi; Piu, Castelli. All. Prina

PRO SESTO (4-3-3): Del Frate; Giubilato, Toninelli, Maldini, Caverzasi; Brentan, Gattoni, Sala; Ghezzi, Capogna, Ferrero. All. Di Gioia

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Cosa dicono le quote per la diretta Pro Patria Pro Sesto? Secondo la Snai, la vittoria dei padroni di casa è il risultato più probabile. L’1 è infatti quotato a 2.10. La vittoria degli ospiti è data invece a 3.60. Il pareggio resta secondo le quote più probabile del 2: è infatti quotato 3.10.



