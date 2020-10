Diretta Pro Patria Pro Vercelli/ Streaming video e tv: è un classico (Serie C)

DIRETTA PRO PATRIA PRO VERCELLI: SFIDA EQUILIBRATA!

Pro Patria Pro Vercelli, diretta dall’arbitro Michele Delrio della sezione Aia di Reggio Emilia, si gioca per la seconda giornata del girone A del nuovo campionato di Serie C alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 4 ottobre 2020. Una partita che ci riporta ad anni molto lontani del calcio italiano, quando Pro Patria e ancora di più Pro Vercelli erano protagoniste ai massimi vertici del nostro sport nazionale. Adesso naturalmente la realtà è ben diversa, ma vediamo comunque quali spunti potrebbe offrire la diretta di Pro Patria Pro Vercelli. Per la squadra di Busto Arsizio è arrivata settimana scorsa una buona partenza, grazie al pareggio ottenuto sul campo della Carrarese nonostante l’inferiorità numerica, d’altro canto la Pro Vercelli ha cominciato ancora meglio, vincendo il tradizionale e sempre molto sentito derby contro il Novara. Dopo questi avvii positivi, chi saprà confermarsi protagonista anche oggi?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PRO PATRIA PRO VERCELLI

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Pro Patria Pro Vercelli, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA PRO VERCELLI

Scopriamo adesso insieme qualcosa in più sul tema delle probabili formazioni di Pro Patria Pro Vercelli. Per i lombardi di mister Javorcic la formazione titolare di domenica scorsa era stata il seguente 3-5-2: Greco in porta; davanti a lui Molinari, Lombardoni e Boffelli; nel centrocampo a cinque Colombo, Spizzichino, Bertoni, Galli e Cottarelli da destra a sinistra; infine i due attaccanti Le Noci e Parker, però espulso, dunque ci aspettiamo Latte Lath per la Pro Patria oggi. Quanto alla Pro Vercelli, mister Modesto aveva vinto il derby contro il Novara con questo 3-4-3: Saro in porta; Hristov, Masi e De Marino nella retroguardia a tre; Iezzi, Nielsen, Emmanuello e Bruzzaniti a centrocampo; Zerbin, Comi e Rolando infine nel tridente d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Pro Patria Pro Vercelli grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Il fattore campo spinge i padroni di casa che sono di conseguenza favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 2,35 mentre poi si sale a 3,00 per il segno 2 ed invece a 3,05 volte la posta in palio in caso di pareggio, indicato dal segno X.



