DIRETTA PRO PATRIA PRO VERCELLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochi istanti e sarà diretta di Pro Patria Pro Vercelli, analizziamo alcuni dati statistici per comprendere meglio le dinamiche tattiche delle due squadre. La Pro Patria predilige un gioco basato sulle ripartenze rapide, sfruttando la velocità dei suoi esterni per colpire in contropiede. In media, la squadra effettua 12 tiri a partita, con una percentuale di conversione del 15%. La difesa, tuttavia, mostra alcune lacune, con una media di 1,2 gol subiti per match. La Pro Vercelli, invece, si affida all’atletismo dei suoi giocatori, puntando su un pressing alto e su un possesso palla prolungato.

La squadra mantiene una media di possesso palla del 55%, con circa 450 passaggi completati per partita. Nonostante ciò, la precisione sotto porta è un aspetto da migliorare, con una media di 1,1 gol segnati per incontro. Sarà interessante vedere quale delle due filosofie di gioco prevarrà in questa sfida. La Pro Patria riuscirà a sfruttare le sue ripartenze per colpire la difesa avversaria, o la Pro Vercelli imporrà il suo ritmo attraverso il controllo del gioco? Lo scopriremo nel corso della diretta di Pro Patria-Pro Vercelli. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PRO PATRIA PRO VERCELLI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Pro Patria Pro Vercelli è visibile per chiunque abbia sottoscritto un abbonamento a Sky. L’emittente satellitare proporrà la partita in televisione sul canale Sky Sport 251 così come in streaming attraverso l’applicazione Sky Go. Quest’ultimo discorso vale pure per gli abbonati a Now con NOW TV.

QUALE PRO RESTERA’ IN SERIE C?

Comincia sabato 10 maggio 2025 alle ore 17:30 la diretta Pro Patria Pro Vercelli. Presso lo Stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio si sta per tenere l’andata del doppio scontro fra due compagini che hanno concluso la stagione regolare 2024/2025 rispettivamente in diciottesima e diciassettesima posizione nella classifica del girone A della Serie C. I padroni di casa non hanno saputo andare oltre i trentaquattro punti, uno solo in più rispetto al Caldiero Terme e sono anche stati sconfitti nell’ultima giornata per mano della Pergolettese.

Nemmeno i piemontesi hanno fatto tanto meglio, racimolando appena trentasette punti in tutto l’arco dell’annata calcistica. Battuti tra le mura amiche dal Renate, gli Eusebiani sono stati scavalcati nel turno finale della competizione dalla Triestina, che se la vedrà a sua volta contro i termali dopo aver sfiorato la permanenza diretta in campionato. Pur piazzandosi alle spalle delle Bianche casacche, i Tigrotti hanno inoltre segnato un gol in più rispetto ai rivali per la salvezza, avendo anche subito cinque reti in meno.

PRO PATRIA PRO VERCELLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Gli uomini di mister Caniato dovrebbero schierarsi secondo un 3-4-2-1 con Rovida, Alcibiade, Reggiori, Vaglica, Renault, Mallamo, Palazzi, Piran, Terrani, Rocco e Beretta se valutiamo quelle che possono essere le probabili formazioni della diretta Pro Patria Pro Vercelli. Le indiscrezioni parlano poi di un modulo 3-5-2 con Franchi, Clemente, Marchetti, Anton, Iezzi, Schenetti, Contaldo, Rutigliano, Carosso, Coppola e Comi per quanto riguarda invece l’avvio di gara per la squadra guidata in panchina dal tecnico Banchini, anche tenendo conto di come le due compagini hanno affrontato l’ultima giornata della stagione regolare.

PRONOSTICO E QUOTE

Cosa ci dicono le quote Snai per la diretta Pro Patria Pro Vercelli? Di certo, che il pronostico è molto incerto: il fattore campo potrebbe favorire i padroni di casa, con il segno 1 a 2,35, ma non di molto perché con il pareggio si sale appena a 2,80 e anche una vittoria piemontese a 3,20 non sarebbe improbabile.