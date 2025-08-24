Serie C, Diretta Pro Patria Pro Vercelli, streaming video tv: tanta attesa per quella che sarà la prima giornata di campionato (24 agosto 2025)

DIRETTA PRO PATRIA PRO VERCELLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Possiamo considerarla come la partita storicamente più affascinante della prima giornata del girone A di Serie C, la diretta Pro Patria Pro Vercelli vanta infatti immensa tradizione, in decenni ormai parecchio lontani anche in Serie A, con otto partite nella massima categoria fra il 1929 e il 1933. Complessivamente le partite ufficiali sono 63, con la Pro Vercelli in vantaggio grazie a ventiquattro vittorie per la squadra piemontese, a fronte di ventidue pareggi e diciassette successi per la Pro Patria.

Nella scorsa stagione clamorosamente ci furono addirittura cinque partite per la diretta Pro Patria Pro Vercelli, a cominciare dalla sfida d’agosto in Coppa Italia di Serie C vinta ai rigori dalla Pro Vercelli; in campionato poi ci fu un doppio pareggio, per 1-1 a Busto Arsizio all’andata e per 2-2 al ritorno in Piemonte, infine la doppia vittoria casalinga per 1-0 ai playout, che aveva salvato la Pro Vercelli per il miglior piazzamento in classifica. Dopo la riammissione dei lombardi, però, ecco di nuovo anche la Pro Patria in Serie C… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA PRO PATRIA PRO VERCELLI, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Pro Patria Pro Vercelli potrete farlo se abbonati al Pacchetto Calcio su Sky. La diretta streaming invece è disponibile sull’applicazione Sky Go.

PRO PATRIA PRO VERCELLI, LOMBARDIA CONTRO PIEMONTE

La diretta Pro Patria Pro Vercelli darà il via al campionato di Serie C Girone A delle due squadre, che si sfideranno domenica 24 agosto 2025 alle ore 21:00, un grande classico tra il club lombardo e quello piemontese.

La Pro Patria ha iniziato al stagione con tanto rammarico poiché l’eliminazione ai trentaduesimi di Coppa Italia Serie C è arrivata ai calci di rigore contro l’Alcione Milano: vantaggio milanese con Capellano, pareggio di Ferri e sconfitta dal dischetto.

La Pro Vercelli è partita fortissima ottenendo una vittoria di grande livello in casa dell’Albinoleffe. In trasferta la Pro ha vinto 3-0 con la rete di Sow nel primo tempo, il raddoppio di Rutigliano ad inizio ripresa e il 3-0 di Comi al 91′.

LE PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA PRO VERCELLI

La Pro Patria scenderà in campo con l’assetto tattico 3-5-2 con Rovida in porta, difeso dal terzetto Reggiori, Motolese e Travaglini. A centrocampo ci saranno Giudici, Ricordi, Di Munno, Ferri e Orfei. In attacco spazio a Mastroianni e Udoh.

La Pro Vercelli invece predilige il 4-3-3 con Passador tra i pali, protetti dal quartetto Piran, Clemente, Coccolo e Furno. In mediana presiederanno Rutigliano, Burruano e Iotticon Akpa Akpro, Comi e Sow che popoleranno la zona offensiva dei piemontesi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PRO PATRIA PRO VERCELLI

La squadra favorita per la vittoria in questo incontro è la Pro Patria a 2,48 contro la Pro Vercelli a 2.77 e il pareggio a 2.97. Gol a 2.05, No Gol a 1.64.