DIRETTA/ Pro Patria Renate video streaming tv: ci sono sei precedenti allo Speroni

Andiamo a leggere quelli che sono i precedenti della diretta di Pro Patria Renate. Prima di oggi in casa della squadra biancoblù si è giocato per sei volte. Il bilancio è totalmente in equilibrio con due vittorie a testa e due pareggi. L’ultimo precedente ci porta al 14 febbraio del 2021 a una gara terminata a reti inviolate. I nerazzurri non vincono contro questo avversario dal 10 gennaio del 2016 in una gara terminata col risultato finale di 0-1.

La partita in quel caso fu decisa da un gol di Florian al minuto 75, ma con la squadra di casa che disputò tutta la ripresa in inferiorità numerica a causa del rosso diretto estratto a Taino al minuto 43. La Pro Patria non vince in casa contro questo avversario quasi da dieci anni cioè da quando il 25 novembre 2012 il match terminò 4-1 in quella che all’epoca si chiamava ancora Lega Pro. Tre gol degli ospiti avevano messo ko i nerazzurri in grado di siglare la rete della bandiera ma anche di subire un altro gol nel finale.

DIRETTA PRO PATRIA RENATE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria Renate non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PRO PATRIA RENATE: RISULTATO INCERTO

Pro Patria Renate, in diretta domenica 20 marzo 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valevole per la 33^ giornata del campionato di Serie C. Letteralmente scatenati i bustocchi che nelle ultime due partite hanno rifilato 5 gol alla Giana Erminio e 3 al Fiorenzuola in trasferta. 8 gol e 6 punti che hanno riportato avanti la Pro Patria in classifica, a +3 sulla zona play out.

Dovrà fare attenzione il Renate che viene da un inaspettato 0-3 interno contro il Piacenza che non gli ha permesso di approfittare del ko della Feralpisalò e di lanciare un nuovo assalto al terzo posto in classifica. All’andata le Pantere brianzole hanno vinto di larga misura rifilando un 4-1 ai bustocchi, il 14 febbraio 2021 è terminato a reti bianche l’ultimo precedente tra le due squadre disputato a Busto Arsizio.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA RENATE

Le probabili formazioni della diretta Pro Patria Renate, match che andrà in scena allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio. Per la Pro Patria, Massimo Sala schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Caprile, Sportelli, Boffelli, Molinari; Pierozzi, Brignoli, Nicco, Bertoni, Vezzoni; Parker, Stanzani. Risponderà il Renate allenato da Roberto Cevoli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Pizzignacco; Anghileri, Silva, Ermacora; Spaltro, Baldassin, Ranieri, G Esposito, A Esposito; Chakir, Piscopo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Patria Renate, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pro Patria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Renate, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.











