DIRETTA/ Pro Patria Renate video streaming tv: ci sono ben 20 precedenti (Serie C, 25 febbraio 2024)

DIRETTA PRO PATRIA RENATE: I TESTA A TESTA

La diretta della gara tra Pro Patria Renate evidenzia la sfida tra due formazioni che all’interno della propria storia si sono ritrovate l’una contro l’altra in ben 20 occasioni partendo dal 2010. L’ago della bilancia pende dalle parti del Renate con 7 successi ottenuti nei confronti della propria avversaria; altrettanti sono i risultati di pareggio mentre sei le vittorie della Pro Patria. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella del 14 novembre 2021, terminata con il risultato di 4-1 per il Renate. Ad andare in rete Silva, Galuppini, Marano e Maistrello.

In rete per la formazione ospite invece Castelli, che non riuscì a evitare il pesante passivo. Un’altra partita importante, per quanto riguarda i gol, in quanto amichevole precampionato, è stata quella giocata il 13 agosto 2023. Doppietta di Castelli e rete nel finale di Stanzani che riuscì a rispondere alle due marcature della squadra ospite che portarono la firma di Esposito e Sorrentino. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella della gara di andata con il successo a sorpresa della Pro Patria per 1-2. (Marco Genduso)

PRO PATRIA RENATE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Patria Renate sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Patria Renate e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PRO PATRIA RENATE: SI SOGNANO I PLAYOFF!

Pro Patria Renate, in diretta domenica 25 febbraio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. Il Renate ha ottenuto un incoraggiante pareggio 2-2 nell’ultima partita di recupero contro l’Atalanta Under 23, mostrando un carattere determinato. La squadra di Alberto Colombo intende mantenere lo stesso spirito e la stessa determinazione nella sfida contro la Pro Patria.

Attualmente il Renate si trova al quattordicesimo posto in classifica con 33 punti, mantenendo vive le speranze di raggiungere la zona play off. Dall’altra parte, la Pro Patria desidera tornare alla vittoria dopo le recenti sconfitte contro le squadre di vertice del girone, Padova e Mantova nell’ultimo match, e consolidare la propria posizione nei play off. La squadra di Busto Arsizio attualmente occupa il decimo posto con 35 punti. Nell’incontro di andata, la Pro Patria ha vinto per 2-1 presso lo stadio Città di Meda.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA RENATE

Le probabili formazioni della diretta Pro Patria Renate, match che andrà in scena allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio. Per la Pro Patria, Riccardo Colombo schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mangano, Minelli, Fietta, Moretti, Renault G. , Bertoni, Mallamo, Ndrecka, Stanzani, Marano, Curatolo. Risponderà il Renate allenato da Alberto Colombo con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Ombra, Bosisio, Possenti, Vimercati, Alfieri, Baldassin, Vassallo, Currarino, D’Orsi, Bocalon, Sorrentino.

PRO PATRIA RENATE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Patria Renate, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Pro Patria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.85, mentre l’eventuale successo del Renate, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











