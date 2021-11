Diretta/ Pro Patria Seregno streaming video tv: derby lombardo (Serie C)

DIRETTA PRO PATRIA SEREGNO: PARTITA COMBATTUTA!

Pro Patria Seregno, in diretta sabato 20 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Derby lombardo tra due formazioni che al momento sono separate da un solo punto in classifica, 15 per il Seregno e 14 per la Pro Patria. I bustocchi sono reduci da due sconfitte consecutive, contro il Fiorenzuola in casa e il Renate in trasferta, con la necessità ora di guardarsi alle spalle in classifica.

Diretta/ Spal Alessandria streaming video tv: a caccia di punti (Serie B)

Il Seregno dopo la vittoria sul campo del Legnago Salus è scivolato a sua volta, nel pur difficile impegno casalingo contro la capolista Sudtirol. La formazione brianzola da neopromossa sta comunque compiendo passi in avanti importanti, mentre la Pro Patria deve fare i conti con un attacco che fatica con 12 soli gol realizzati. Ultimo precedente tra le due squadre a Busto Arsizio in Serie D, il 30 ottobre 2016, 2-1 per la Pro Patria il risultato finale.

Diretta/ Seregno Sudtirol (risultato 1-2) streaming video tv: decide Odogwu!

DIRETTA PRO PATRIA SEREGNO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria Seregno non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Renate Pro Patria (risultato 4-1) streaming video tv: chiude Maistrello!

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA SEREGNO

Le probabili formazioni della diretta Pro Patria Seregno, match che andrà in scena al Carlo Speroni di Busto Arsizio. Per la Pro Patria, Luca Prina schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Caprile; Saporetti, Boffelli, Molinari; Pierozzi, Nicco, Bertoni, Fietta, Pizzul; Ghioldi, Stanzani. Risponderà il Seregno allenato da Alberto Mariani con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Fumagalli; Galeotafiore, Borghese, Rossi; St Clair, Invernizzi, Vitale, D’Andrea, Zoia; Cocco, Cortesi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Carlo Speroni di Busto Arsizio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pro Patria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Seregno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.

© RIPRODUZIONE RISERVATA