Diretta/ Pro Patria SG City Nova, streaming video tv: derby lombardo (Serie C)

DIRETTA PRO PATRIA SG CITY NOVA: PUNTI IMPORTANTI!

Pro Patria SG City Nova, in diretta sabato 17 dicembre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valida per la 19^ giornata del campionato di Serie C. Un derby lombardo che mette in palio punti importanti, di fronte due squadre reduci da un periodo positivo.

La Pro Patria è sesta in classifica con 28 punti, frutto di otto vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. Biancazzurri reduci da tre vittorie e un pareggio: nell’ultimo turno la vittoria per 0-1 sul campo del Piacenza. Il SG City Nova, invece, è dodicesimo a quota 23 punti, raccolti grazie a sette vittorie, due pareggi e nove sconfitte. Due vittorie nelle ultime tre per i gialloverdi: nell’ultima giornata il successo per 1-0 contro la Triestina.

PRO PATRIA SG CITY NOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria SG City Nova non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Pro Patria SG City Nova sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA SG CITY NOVA

È giunto il momento di andare una sbirciata alle probabili formazioni della diretta Pro Patria SG City Nova. Partiamo dalla compagine biancazzurra, il modulo è il 3-5-2: Del Favero, Boffelli, Lombardoni, Saporetti, Vaghi, Ferri, Piran, Fietta, Ndrecka, Stanzani, Castelli. Passiamo adesso al SG City Nova, schierato con il consueto 4-3-3: D’Alterio, Zanon, Serbouti, Alcibiade, Salzano, Pedone, Guidetti, Fusi, Anastasi, Cogliati, Miracoli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmakers non hanno dubbi: padroni di casa favoriti per i tre punti. Andiamo a conoscere le quote per le scommesse della diretta Pro Patria Sg City Nova grazie ai numeri di Goldbet: la vittoria della Pro Patria è a 2,20, il pareggio è a 3,05, mentre il successo del Sangiuliano paga 3,30 volte la posta. Si prospetta anche in questo caso una gara avara di realizzazioni: Under 2,5 a 1,55 e Over 2,5 a 2,30. Meno distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente 1,94 e 1,75.

