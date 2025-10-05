Diretta Pro Patria Trento, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Speroni per l'ottava giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA PRO PATRIA TRENTO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Vediamo un po’ di numeri sulla diretta di Pro Patria Trento, una delle partite più entusiasmanti di questa giornata di Serie C. La Pro Patria arriva con numeri che raccontano una squadra solida dietro: concede solo 9 tiri a partita (3 nello specchio), ma produce poco davanti, con un xG di 0.95 e appena 10 conclusioni a gara. Dal punto di vista disciplinare è una delle più corrette del girone: solo 1.9 gialli in media. Il Trento, invece, si affida più all’aggressività: percorre circa 112 km a partita, pressa alto e recupera 7 palloni in media nella metà campo avversaria.

Offensivamente crea di più (13 tiri a gara, 5 nello specchio, xG 1.25), ma subisce anche di più, con 12 conclusioni concesse. Sfida tra la compattezza bustocca e l’intensità dei trentini. Ci sarà molto da commentare nel prossimo aggiornamrnto, dove riusciremo a capire chi avrà il pallino del gioco nel calcio giocato. Adesso via al commento live della diretta di Pro Patria Trento, il fischio iniziale sta per cominciare e noi non vogliamo perderlo! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PRO PATRIA TRENTO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La visione in streaming della diretta Pro Patria Trento sarà a disposizione di chi è iscritto a Now Tv oppure possiede un abbonamento a Sky. Oltre ad usare l’applicazione Sky Go si potrà poi vedere il match pure in televisione grazie al canale Sky Sport 256.

PRO PATRIA TRENTO, DUE SQUADRE IN AFFANNO

Si giocherà dalle ore 14:30 di domenica 5 ottobre 2025 la diretta Pro Patria Trento. Presso lo Stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio i lombardi proseguono la loro caccia alla prima vittoria nel girone A della Serie C per la stagione 2025/2026. Gli ospiti non se la passano poi tanto meglio ed entrambe le squadre sono reduci da pareggi.

I biancoblu della Pro arrivano dal pari senza reti per 0 a 0 ottenuto in trasferta contro il Cittadella. La diciannovesima posizione, la penultima della graduatoria, con soli tre punti conquistati non fa però certo ben sperare i Tigrotti per il prosieguo della competizione considerando che la Triestina alle sue spalle potrebbe scavalcarli nelle prossime settimane.

A quattro lunghezze di distacco, precisamente a quota sette proprio come le Dolomiti Bellunesi, c’è poi il Trento che non vince dalla giornata inaugurale del torneo. I gialloblu si piazzano al momento al dodicesimo posto ma rischiano di essere superati se non riusciranno a trionfare in questo ottavo turno.

Quello contro l’Arzignano Valchiampo nell’infrasettimanale è stato il secondo pareggio consecutivo dopo quello maturato pure contro la Pergolettese. Davanti ai tridentini anche Renate, Pro Vercelli e lo stesso Arzignano non stanno vivendo un buon momento e se ne potrebbe approfittare con un colpo esterno.

DIRETTA PRO PATRIA TRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni della diretta Pro Patria Trento: mister Leandro Greco punterà sul 3-5-2 con Rovida in porta, Reggiori, Masi e Travaglini dietro, Orfei, Bagatti, Di Munno, Ferri e Dimarco nel mezzo, Mastroianni e Ganz davanti secondo i rumors della vigilia. Il modulo 4-3-3 con Barlocco fra i pali, Triacca, Fiamozzi, Cappelletti e Maffei in difesa, Aucelli, Fossati e Giannotti in mediana, Dalmonte, Pellegrini e Capone nel tridente offensivo verrà invece scelto dal tecnico Luca Tabbiani per gli Aquilotti.

DIRETTA PRO PATRIA TRENTO, LE QUOTE

Le quote proposte da Sisal ci fanno pensare ad un esito finale particolarmente favorevole agli ospiti per la diretta Pro Patria Trento. Per questa agenzia di scommesse sportive i padroni di casa dovrebbero infatti avere le stesse chances di trionfare rispetto a quelle di concludere la disputa in parità, con i segni 1 ed x pagati entrambi a 3.10. Chi non volesse azzardare troppo potrà invece puntare sul successo dei gialloblu appunto visto che è quotato a 2.20.