Diretta/ Pro Patria Triestina streaming video tv: tigrotti ruggenti (Serie C)

DIRETTA PRO PATRIA TRIESTINA: PARTITA EQUILIBRTA!

Pro Patria Triestina, in diretta sabato 2 aprile 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. I Tigrotti sono la squadra più in forma del momento dopo il Padova lanciato all’inseguimento del primo posto. Quella in casa del Seregno è stata la quarta vittoria consecutiva per la Pro Patria, che ha agganciato a quota 41 punti l’Albinoleffe, al decimo posto del girone A e ufficialmente in zona play off.

Diretta/ Seregno Pro Patria (risultato finale 0-2): reti di Parker e Pierozzi!

Dopo quattro sconfitte consecutive, serie nera in una stagione piena di alti e bassi per gli alabardati, la Triestina ha invece battuto 2-0 allo stadio Nereo Rocco il Legnago Salus, restando settima in classifica e avvicinando almeno la qualificazione ai play off che stava tornando in bilico. All’andata pari per 1-1 a Trieste tra le due formazioni, Pro Patria in vantaggio con Bertoni ma poi raggiunta da un gol di Trotta per i padroni di casa.

Diretta/ Triestina Legnago Salus (risultato finale 2-0) video tv: Galazzi chiude

DIRETTA PRO PATRIA TRIESTINA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria Triestina è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 258 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA TRIESTINA

Le probabili formazioni della diretta Pro Patria Triestina, match che andrà in scena allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio. Per la Pro Patria, Massimo Sala schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Caprile; Sportelli, Boffelli, Saporetti; Vezzoni, Nicco, Bertoni, Galli, Pierozzi; Parker, Piu. Risponderà la Triestina allenata da Cristian Bucchi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Offredi, Volta, Rapisarda, Lopez, St Clair, Calvano, Crimi, Sarno, Galazzi, Gomez, Trotta.

Diretta/ Pro Patria Renate (risultato finale 1-0): decide il gol di Pierozzi!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Patria Triestina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pro Patria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Triestina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.











© RIPRODUZIONE RISERVATA