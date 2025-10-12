Diretta Pro Patria Union Brescia streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la nona giornata di Serie C.

DIRETTA PRO PATRIA UNION BRESCIA: MOMENTI SIMILI!

Parliamo della diretta Pro Patria Union Brescia che rappresenta una partita molto interessante, alle ore 20:30 di domenica 12 ottobre, nella nona giornata del girone A di Serie C 2025-2026: due squadre che arrivano da momenti simili, anche se in termini generali la classifica è decisamente diversa.

La Pro Patria infatti sta penando, e per ora può solo pensare a salvarsi: manca la vittoria, le ultime due partite sono state pareggiate ma spicca il dato che vuole i tigrotti mancare la via della rete nei quattro match precedenti al 2-2 contro il Trento, dunque il problema offensivo sta davvero iniziando a farsi sentire.

L’Union Brescia, partita forte come da pronostico, ha poi rallentato la sua marcia nelle ultime uscite: dopo aver battuto Renate e Giana Erminio ha infatti ottenuto tre pareggi consecutivi, l’ultimo in casa contro la Pergolettese, e non è riuscita a tenere il passo del Vicenza anche se c’è tutto il tempo per recuperare.

Sulla carta si tratta allora di una partita che sorride agli ospiti ma attenzione al calo di cui sopra e ovviamente all’orgoglio dei bustocchi che non possono più perdere tempo, tra poco la diretta Pro Patria Union Brescia ci dirà cosa succederà sul terreno di gioco dello Speroni e quale sarà il risultato della sfida.

COME VEDERE LA DIRETTA PRO PATRIA UNION BRESCIA IN STREAMING VIDEO TV

Per assistere alla diretta Pro Patria Union Brescia vi dovrete rivolgere ai canali di Sky Sport in abbonamento, la diretta streaming video sarà invece su Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA UNION BRESCIA

Nella diretta Pro Patria Union Brescia abbiamo un 3-5-2 da parte di Leandro Greco, che dovrebbe confermare la difesa con Mora, Motolese e Masi a protezione di Rovida mandando invece i due laterali Giudici e Christian Dimarco a fare compagnia ai tre centrali di centrocampo, ancora una volta con Di Munno che fa il frangiflutti e due mezzali in Ferri e Citterio, resta come alternativa Bagatti e davanti abbiamo Mastroianni e Udoh che, entrambi in gol la scorsa domenica, dovrebbero essere confermati anche per mancanza di alternative.

È un modulo speculare quello di Aimo Diana che conferma Alberto Rizzo, Pasini e Sorensen a protezione di Gori, a centrocampo invece Fogliata potrebbe cedere il posto a De Francesco anche per naturale turnover e verrebbero lasciati titolari sia Balestrero che Zennaro, Guglielmotti invece dovrebbe tornare a destra e Valente si gioca il posto, da favorito, con De Maria sull’altro versante. Davanti, ultimamente sono arrivati pochi gol: per questo può servire l’esperienza di Vido che affiancherebbe uno tra Maistrello e Spagnoli, l’altra opzione dalla panchina è Giani.

QUOTE E PRONOSTICO PRO PATRIA UNION BRESCIA

Andiamo a dare uno sguardo alle quote che l’agenzia Snai ha previsto per la diretta Pro Patria Union Brescia, con evidente vantaggio alla squadra ospite che ha un valore pari a 1,48 volte la giocata sul segno 1 per la sua vittoria, per contro il segno 2 che regola il successo dei tigrotti vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 5,50 volte quanto messo sul piatto e infine il pareggio, identificato dal segno X, porta in dote una vincita che equivale a 3,70 volte la posta in palio.