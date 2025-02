DIRETTA PRO PATRIA UNION CLODIENSE, DUE SQUADRE IN FONDO ALLA GRADUATORIA

Alle ore 15:00 di sabato 15 febbraio 2025 si terrà la diretta Pro Patria Union Clodiense. Presso lo Stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, in provincia di Milano si affrontano le due squadre che occupano le ultimi posizioni nella graduatoria generale del girone A della Serie C per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. Entrambe le compagini si trovano dunque ampiamente in zona retrocessione e sognano una salvezza decisamente complicata da raggiungere nei prossimi mesi. I padroni di casa sono diciannovesimi con diciotto punti e vengono dall’ennesima sconfitta rimediata nella circostanza contro la capolista Padova.

DIRETTA/ Padova Pro Patria (risultato finale 3-1) video streaming tv: accorcia Citterio (9 febbraio 2025)

La vittoria per i biancoblu manca addirittura dal mese di ottobre e stanno continuando a perdere sin da prima di Natale. Gli ospiti, pur non vincendo soltanto dallo scorso 19 gennaio, se la passano invece ancora peggio con quindici punti in ventesima posizione, l’ultima della classifica. Battuti dalla Giana Erminio in casa solo qualche giorno fa, i granata dovrebbero raddoppiare il proprio bottino corrente per agganciare la Pro Vercelli, la prima squadra matematicamente salva del torneo.

DIRETTA/ Union Clodiense Giana Erminio (risultato finale 0-1): Lamesta show! Serie C, 8 febbraio 2025

DIRETTA PRO PATRIA UNION CLODIENSE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La soluzione che possiamo indicare per vedere la diretta Pro Patria Union Clodiense senza essere allo stadio riguarda lo streaming garantito dall’applicazione di Sky Go. E’ dunque obbligatorio essere abbonati a Sky per poter seguire questo match nella sua interezza.

PRO PATRIA UNION CLODIENSE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ci sono diversi interrogativi se si parla delle probabili formazioni della diretta Pro Patria Union Clodiense. Difficile infatti poter dire se i Tigrotti riconfermeranno ad esempio il 3-5-2 con Rovida, Bashi, Cavalli, Coccolo, Somma, Mehic, Ferri, Mallamo, Barlocco, Toci e Rocco visto una settimana fa contro la capolista Padova. Lo stesso discorso vale pure per gli ospiti di mister Tedino ed il loro modulo 3-4-2-1 con Gasparini, Vukusic, Munaretto, Sinn, Regonesi, Serena, Nelli, Biondi, Firenze, Martignago e Sinani.

Video Pro Patria Albinoleffe (1-2)/ Gol e highlights: la ribaltano Longo e Zoma! (Serie C, 1 febbraio 2025)

DIRETTA PRO PATRIA UNION CLODIENSE, LE QUOTE

La diretta Pro Patria Union Clodiense è una sfida tra gli ultimi della classe nonostante questo però una delle due squadre sembrerebbe essere messa meglio e quindi favorita per la vittoria, anche secondo bwin infatti la vittoria della Pro Patria è più probabile e per questo la sua quota è di 1.98, il pareggio ha la quota intermedia pur rimanendo abbastanza alta essendo di 2.90 mentre la vittoria dell’Union Clodiense è difficile e per questo quotata 3.70