DIRETTA/ Pro Patria Vicenza video streaming tv: veneti davanti nei precedenti (Serie C, 16 marzo 2024)

DIRETTA PRO PATRIA VICENZA: TESTA A TESTA

Finalmente sta per cominciare la diretta Pro Patria Vicenza. Prima di entrare nel clima partita andremo a vedere i testa a testa tra le due squadre. In 19 partite per 9 volte è riuscito a vincere il Vicenza, in 6 occasioni è finita in parità mentre le restanti quattro sono stati successi della Pro Patria. Una curiosità di queste due squadre è che si sono affrontate in tantissime competizioni: Serie B, Coppa Italia, Serie A, Serie C e Coppa Italia Serie C.

L’ultimo precedente è finito 3-1 per il Vicenza ed è stato il match d’andata di questo campionato. La gara più recente disputata in Coppa invece è il secondo turno del 2023 con il Vicenza che riesce a vincere anche quella partita, precisamente 3-2 ai tempi supplementari proprio come accaduto nel 2020/2021 in Coppa Italia. L’ultimo successo della Pro Patria è quello del 2022-2023, sempre in Serie C, con un bel 2-0 davanti a oltre 1000 spettatori.(aggiornamento di Christian Attanasio)

PRO PATRIA VICENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Patria Vicenza sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Patria Vicenza e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pro Patria Vicenza, in diretta sabato 9 marzo 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie C. Prosegue il momento positivo dei berici che dopo il pareggio contro il Padova nel big match si è aggiudicato il derby contro l’Arzignano, mantenendo il terzo posto in classifica a +3 sull’Atalanta U23, anche se la coppia di testa formata dai biancoscudati e dal Mantova sembra ormai troppo avanti.

Resta in piena zona play off la Pro Patria che a sua volta sta attraversando un momento decisamente positivo, due vittorie consecutive per i bustocchi che nell’ultimo impegno disputato hanno vinto sul campo del Lumezzane, riprendendo quota in classifica dopo un precedente periodo difficile. Sicuramente per i Tigrotti quello contro il Vicenza sarà un banco di prova importante per capire se poter puntare davvero o meno alla post season.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA VICENZA

Le probabili formazioni della diretta Pro Patria Vicenza, match che andrà in scena allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio. Per la Pro Patria, Riccardo Colombo schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mangano, Minelli, Moretti, Saporetti, Somma, Ferri, Nicco, Ndrecka, Curatolo, Pitou, Castelli. Risponderà il Vicenza allenato da Stefano Vecchi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; Talarico, Cavion, Ronaldo, Tronchin, Costa; Ferrari, Pellegrini.

PRO PATRIA VICENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Patria Vicenza ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pro Patria con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Vicenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.











