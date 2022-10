DIRETTA/ Pro Patria Virtus Verona streaming video tv: bustocchi in discesa (Serie C)

DIRETTA PRO PATRIA VIRTUS VERONA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Pro Patria Virtus Verona, in diretta domenica 23 ottobre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valida per la 10^ giornata del campionato di Serie C. Dopo un buon inizio di stagione i bustocchi sono stati costretti a frenare, perdendo 2 partite consecutive, la prima in casa contro il Trento e la seconda sul campo della Pergolettese, scivolando fuori dalla zona play off.

Diretta/ Virtus Verona Pro Vercelli (risultato finale 0-3): la chiude Vergara

E’ penultima in classifica della Virtus Verona, 5 punti e ancora niente vittorie in campionato per la formazione allenata da Luigi Fresco, costretta a cedere in casa alla Pro Vercelli nell’ultimo turno disputato dopo 2 pareggi consecutivi. Al 3 ottobre 2021 risale l’ultimo precedente di campionato a Busto Arsizio tra le due compagini, fu la Pro Patria a spuntarla in quell’occasione vincendo con il punteggio di 1-0.

Diretta/ Pergolettese Pro Patria (risultato finale 3-2): vittoria in rimonta

PRO PATRIA VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Pro Patria Virtus Verona, valida per la decima giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Pro Patria Virtus Verona esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

DIRETTA/ Pro Patria Trento (risultato finale 1-2): Belcastro, doppietta da 3 punti!

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni della diretta Pro Patria Virtus Verona, match che andrà in scena allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio. Per la Pro Patria, Jorge Vargas schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mangano; Sportelli, Saporetti, Boffelli; Ndrecka, Bertoni, Nicco, Gavioli, Perotti; Stanzani, Piu. Risponderà la Virtus Verona allenata da Luigi Fresco con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Siaulys; Ruggero, Cella, Daffara; Manfrin, Talarico, Hallfredsson, Lonardi, Sinani; Danti, Sinani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Patria Virtus Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Pro Patria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Virtus Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.











© RIPRODUZIONE RISERVATA