Diretta Pro Recco Barceloneta/ Streaming video tv: semifinale bollente per i liguri

DIRETTA PRO RECCO BARCELONETA: SEMIFINALE CHAMPIONS LEAGUE

Pro Recco Barceloneta, in diretta dallo Sportski Center Vozdovac na Banjici di Belgrado, è la partita di pallanuoto maschile in programma oggi venerdi 4 giugno 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Siamo davvero nel vivo della Final Eight della Champions League della pallanuoto maschile e protagonista assoluta ancora una volta è la formazione ligure del coach Gabriel Fernandez. I biancocelesti, dopo una fase a gironi da urlo, non hanno avuto alcun problema ieri a staccare il pass per la prima semifinale contro i tedeschi dell’Hannover e ora puntano a regolare anche gli spagnoli del Barceloneta per conquistare l’ennesima finale: l’obiettivo di fare proprio il nono titolo continentale si fa dunque sempre più vicino per i nostri beniamini.

DIRETTA PRO RECCO BARCELONETA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Recco Barceloneta sarà su Sky Sport Arena, canale che trovate al numero 204 del decoder di Sky: sarà la televisione satellitare a trasmettere le partite delle squadre italiane in questa fase finale della Champions League di pallanuoto. Va segnalato che in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match anche con il servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – che non richiede costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DRETTA PRO RECCO BARCELONETA: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare il via alla diretta tra Pro Recco Barceloneta, semifinale della Champions league di pallanuoto maschile, ci pare doveroso andare a ricordare anche come le due formazioni sono arrivate oggi a giocarsi il primo pass che vale la finale più prestigiosa della manifestazione. Partendo dai liguri abbiamo già ricordato per loro un percorso lineare nelle prime fasi della competizione LEN: i biancocelesti infatti non hanno avuti problemi a qualificarsi alla Final Eight e anzi hanno chiuso la fase a gironi da imbattuti, con il record di 10 vittorie su 10 partite disputate. Ai quarti di finale il team italiano ha poi regolato senza alcun affanno con un nettissimo 16-9 i tedeschi dell’Hannover e ora puntano al titolo. Per la squadra spagnola ricordiamo invece l’accesso diretto al secondo turno di qualificazione per la Champions league 2020-21. Il Barceloneta qui ha chiuso il girone B con il secondo posto, a quota 24 punti e un tabellino che comprendeva otto successi su 10. Approdati ai quarti gli uomini di Jesus Martin Lozano se la sono vista contro i greci dell’Olympiacos superati con un chiaro 22-9 che non ha avuto storia. Considerato tali elementi, ci attendiamo una diretta tra Pro Recco e Barceloneta davvero bollente: vedremo però che accadrà!

