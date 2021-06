Diretta Pro Recco Ferencvaros/ Streaming video tv: finale Champions League pallanuoto

DIRETTA PRO RECCO FERENCVAROS: LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE!

Pro Recco Ferencvaros, in diretta dallo Sportski Centar Vozdovac na Banjici di Belgrado, si gioca alle ore 20:30 di sabato 5 giugno: è la finale di Champions League 2020-2021 di pallanuoto maschile, altro appuntamento con la storia per la società ligure che, dopo aver battuto Barceloneta in semifinale, va a caccia del titolo che potrebbe essere il nono della sua storia, e che in bacheca manca da 6 anni e colmerebbe dunque un vuoto comunque importante, considerando appunto la storia trionfale del club.

Diretta/ Ferencvaros Brescia (risultato finale 14-12) streaming video tv: lombardi ko

Purtroppo di fronte non ci sarà Brescia: il derby italiano per il titolo continentale è sfumato ieri sera quando i lombardi sono caduti di fronte al Ferencvaros; sarà dunque il rinverdirsi della rivalità tra Italia e Ungheria, se vogliamo dirla così, è difficile pronosticare la squadra favorita ma certamente i nostri si giocano tutte le loro carte. Vedremo cosa succederà nella diretta di Pro Recco Ferencvaros, intanto possiamo fare una rapida valutazione circa i temi principali che sono legati alla finale di Champions League.

Diretta/ Pro Recco Barceloneta (risultato finale 12-10) streaming: liguri in finale!

DIRETTA PRO RECCO FERENCVAROS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Recco Ferencvaros sarà trasmessa sui canali di Sky Sport: appuntamento che dunque è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, che in alternativa potranno seguire la finale di Champions League anche con il servizio di diretta streaming video che, senza costi aggiuntivi, viene fornito dalla stessa emittente con l’applicazione Sky Go, che si può attivare su dispositivi mobili, inserendo i dati del proprio abbonamento, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Filippo Magnini/ Incubo doping, Raoul Bova: "era un'ingiustizia che frenava un sogno"

DIRETTA PRO RECCO FERENCVAROS: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Pro Recco Ferencvaros, almeno guardando quanto accaduto in stagione, è la finale della Champions League di pallanuoto che maggiormente aspettavamo: certo lo abbiamo detto, la grande speranza italiana sarebbe stata quella di avere un derby, e Brescia ci ha anche fatto emozionare andandoci davvero vicina ma poi non riuscendo a chiudere i conti. Così l’ultimo atto contro la Pro Recco se lo giocheranno i magiari, che sono di fatto i campioni in carica e ora sperano di fare il bis, anche se di mezzo ufficialmente ci sarebbe stato l’anno della pandemia e del lockdown. La Pro Recco aveva dominato il secondo girone di qualificazione, che era stato disputato tra dicembre e aprile in tre diversi turni e diviso in “bolle”, un altro sistema per evitare che le squadre viaggiassero troppo e potessero andare incontro a problemi legati al contagio da Coronavirus con conseguenti isolamenti, quarantene e partite posticipate; a Belgrado la Pro Recco ha dimostrato di poter essere ancora la squadra di riferimento per tutto il movimento della pallanuoto europea ma la finale inizia dallo 0-0, e allora vedremo quello che succederà in vasca…



© RIPRODUZIONE RISERVATA