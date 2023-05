DIRETTA PRO RECCO FERENCVAROS/ Video streaming tv: l’anno scorso arrivò la Decima (31 maggio 2023)

DIRETTA PRO RECCO FERENCVAROS: L’ANNO SCORSO

Mentre aspettiamo la diretta di Pro Recco Ferencvaros, ricordiamo che l’anno scorso il cammino dei liguri nella Champions League di pallanuoto era stato esaltante, portando al decimo titolo in bacheca per la società di Recco. Tutto perfetto fin dalla fase a gironi, nella quale la Pro Recco vinse il proprio gruppo con tredici vittorie su quattordici partite disputate, arrivando così con il ruolo di grande favorita alla Final Eight, che anche l’anno scorso era a Belgrado. Nei quarti di finale la Pro Recco vinse con un sofferto 11-10 contro il Barceloneta.

Fu poi più netta l’affermazione nella semifinale vinta proprio contro il Ferencvaros per 10-7, infine ecco il trionfo nella finale che era stata disputata sabato 4 giugno 2022 e vide la vittoria per 17-16 della Pro Recco contro i padroni di casa serbi del Novi Beograd dopo i tiri di rigore, dal momento che la partita era terminata sul pareggio per 13-13, tra l’altro con i liguri che rimontarono nell’ultimo quarto con un parziale di 4-2 dopo essere stata a lungo in svantaggio. Poi ai rigori ci fu un solo errore per la Pro Recco e due per il Novi Beograd, così arrivò la decima Champions League per la società ligure. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PRO RECCO FERENCVAROS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Recco Ferencvaros sarà garantita su Sky Sport Arena, canale numero 204 della televisione satellitare, che trasmetterà le partite delle squadre italiane in questa Final Eight della Champions League di pallanuoto. Va segnalato che sarà possibile seguire il match anche con il servizio di diretta streaming video di Pro Recco Ferencvaros, attivando l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PRO RECCO FERENCVAROS: SFIDA CHAMPIONS!

Pro Recco Ferencvaros, in diretta dalla piscina dello Sportski Centar Voždovac na Banjici di Belgrado, alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 31 maggio 2023, sarà l’ultimo quarto di finale valido per la Final Eight della Champions League di pallanuoto 2022-2023. Ci apprestiamo a vivere giorni ricchissimi di emozioni dalla capitale serba, nella piscina già sede anche della scorsa edizione della Final Eight e che nuovamente indicherà il nome della squadra campione d’Europa di pallanuoto maschile. Oggi i quarti, domani le semifinali e sabato la finale, un’avventura nella quale speriamo possa essere protagonista fino in fondo anche la Pro Recco, detentrice del titolo europeo grazie al successo in finale contro il Novi Beograd l’anno scorso.

La diretta di Pro Recco Ferencvaros vedrà la replica della semifinale 2022, che fu vinta dai liguri con un netto 10-7 contro gli ungheresi del Ferencvaros. La Pro Recco, fresca della conquista dello scudetto italiano grazie alla vittoria in finale contro la classica rivale Brescia, potrebbe essere nuovamente favorita, in base anche ai risultati della fase a gironi che hanno determinato questo abbinamento comunque prestigioso e naturalmente mai da sottovalutare, dal momento che siamo tra le squadre più forti d’Europa. Dopo aver toccato quota dieci successi in Champions League, l’obiettivo è quello di rimanere sul tetto del continente. Un passo alla volta, però: che cosa succederà nella diretta di Pro Recco Ferencvaros?

DIRETTA PRO RECCO FERENCVAROS: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Pro Recco Ferencvaros, possiamo ricordare che questa sfida è un grande classico degli ultimi anni, ma si disputa sempre prima: finale 2021, semifinale 2022, adesso è un quarto, i precedenti fanno sorridere perché li ha entrambi vinti la Pro Recco. Parlando invece del cammino di queste due squadre nella Champions League di pallanuoto 2022-2023, ecco che entrambe hanno debuttato nella fase a gironi. La Pro Recco è stata seconda nel girone A con 36 punti in classifica, frutto di dodici vittorie e due sconfitte su quattordici partite contro le sette rivali del gruppo, bottino ottimo anche se non è bastato ai liguri per precedere gli spagnoli del Barceloneta.

Pure il Ferencvaros ha debuttato direttamente alla fase a gironi, che è il quarto turno di questa Champions League di pallanuoto, tuttavia gli ungheresi hanno faticato forse più del previsto nel girone B, chiuso al terzo posto a quota 25 punti in virtù di otto vittorie, un pareggio e cinque sconfitte. Un ruolino di marcia comunque ampiamente sufficiente per qualificarsi alla Final Eight, ma che mette il Ferencvaros nel ruolo di teorico sfavorito contro la Pro Recco, che negli ultimi anni è già stata una vera e propria bestia nera per i magiari. Oggi invece cosa ci dirà la diretta di Pro Recco Ferencvaros?











