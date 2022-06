Diretta Pro Recco Ferencvaros/ Streaming video tv, semifinale Champions pallanuoto

Pro Recco Ferencvaros, in diretta dalla piscina dello Sportski Centar Voždovac na Banjici di Belgrado, sarà la seconda semifinale della Final Eight della Champions League di pallanuoto 2021-2022 alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 3 giugno 2022. Una sfida decisamente speciale, anche perché l’anno scorso la Pro Recco si laureò campione d’Europa battendo in finale proprio gli ungheresi, con i quali stavolta la sfida avrà luogo in semifinale. Il Ferencvaros cercherà la rivincita, la Pro Recco punta a un’altra finale che darebbe ai liguri la possibilità di completare il Triplete, avendo già vinto in stagione scudetto e Coppa Italia, sempre con Brescia alla piazza d’onore.

La diretta di Pro Recco Ferencvaros vedrà sfidarsi dunque le due finaliste della scorsa edizione della Champions League di pallanuoto, che però ieri hanno sofferto per vincere di misura i rispettivi quarti di finale, contro il Barceloneta per quanto riguarda la Pro Recco e contro il Dubrovnik per i magiari. Oggi una delle due dovrà uscire di scena in questa Final Eight che nello spazio di soli tre giorni propone quarti, semifinali e finale, una grande sfida dal punto di vista sia fisico sia mentale. Meglio quindi pensare un passo alla volta: che cosa succederà nella diretta di Pro Recco Ferencvaros?

DIRETTA PRO RECCO FERENCVAROS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Recco Ferencvaros sarà garantita su Sky Sport Uno, il canale che trovate al numero 201 della televisione satellitare, che trasmetterà le partite delle squadre italiane in questa Final Eight della Champions League di pallanuoto. Va segnalato che sarà possibile seguire il match Pro Recco Ferencvaros anche con il servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – che non richiede costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA PRO RECCO FERENCVAROS: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Pro Recco Ferencvaros, possiamo ricordare il cammino di queste due squadre nella Champions League di pallanuoto 2021-2022. La Pro Recco, in virtù del fatto di essere la squadra detentrice del titolo europeo, ha debuttato solamente nel quarto turno (l’ultimo prima delle Final Eight), nel quale la Pro Recco ha vinto il girone B dominandolo in maniera perentoria con ben 39 punti in classifica, frutto di tredici vittorie e una sola sconfitta su quattordici partite contro le sette rivali del gruppo. Cammino trionfale messo però a rischio ieri, quando i liguri si sono trovati spesso sotto contro il Barceloneta, in una partita vinta infine 11-10.

Dobbiamo osservare che pure il Ferencvaros vice-campione d’Europa ha debuttato direttamente al quarto turno della Champions League di pallanuoto. Il Ferencvaros era stato inserito nel girone A di questa fase, che era quello del Brescia, e lo ha chiuso al secondo posto con un bilancio di otto vittorie, quattro pareggi e due sconfitte, che hanno portato 28 punti in classifica, a due lunghezze di ritardo dalla capolista Brescia. Ecco poi ieri la dura battaglia nei quarti di finale contro lo Jug Dubrovnik, che il Ferencvaros ha sconfitto per 14-13 grazie al parziale di 4-2 nell’ultimo quarto.

