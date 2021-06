Diretta Pro Recco Hannover/ Streaming video tv: tutto facile per i liguri?

DIRETTA PRO RECCO HANNOVER: QUARTO DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE

Pro Recco Hannover, in diretta dallo Sportski Centar Vozdovac na Banjici di Belgrado, è l’incontro di pallanuoto maschile in programma oggi, giovedi 3 giugno 2021: fischio d’inizio prevosto per le ore 13.00. Si accende la fase finale della Champions League di pallanuoto maschile e primo incontro che ci si para davanti vede protagonista proprio la prima delle due squadre qualificate alla Final eight, ovvero la Pro Recco di Gabriel Fernandez.

La squadra ligure, detentrice della Coppa Italia, approda al turno dei quarti di finale contro i tedeschi della Waspo Hannover da gran favorita: pure i biancocelesti non potranno certo tornare in acqua, ancora distratti dalla sconfitta patita solo pochi giorni fa contro Brescia nella finale scudetto. Benchè infatti l’avversario sia alla portata di mano servirà comunque la massima contrazione da parte della Pro Recco, impaziente di riscattarsi e di conquistare la nona Champions league della sua storia.

DIRETTA PRO RECCO HANNOVER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Recco Hannover sarà su Sky Sport Arena, canale che trovate al numero 204 del decoder di Sky: sarà la televisione satellitare a trasmettere le partite delle squadre italiane in questa fase finale della Champions League di pallanuoto. Va segnalato che in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match anche con il servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – che non richiede costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA PRO RECCO HANNOVER: IL CONTESTO

Prima di dare la parola alla vasca per la diretta tra Pro Recco e Hannover, pure ci pare doveroso dare un occhio anche al contesto che accompagna questo quarto di finale per la fase finale della Champions league di pallanuoto maschile. Come abbiamo detto poco fa, la squadra ligure è stata tra le prime a qualificarsi alla final eight di questa magnifica, quanto tormentata edizione della manifestazione LEN.

Avuto acceso diretto al tabellone preliminare, i liguri hanno ottenuto la prima posizione nel girone A, riuscendo a fare proprie ben 10 vittorie su 10 partite disputate e concesso agli avversari appena 68 punti, qui 127 realizzati: davvero un ottimo biglietto da visita per la final 8.

Altro percorso per Hannover, che pure avrebbe dovuto in origine ospitare fase finale del torneo. I tedeschi pur avendo avuto accesso al tabellone ai preliminari, qui hanno strappato la qualificazione alla fase finale solo con il quarto piazzamento nel girone B: per loro a tabella si contano appena 9 punti, con tre successi e sette sconfitte rimediate. Davvero un magro bottino in vista della fase finale: è dunque sfida già decisa per i liguri? Vedremo che accadrà quest’oggi!

