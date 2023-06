DIRETTA PRO RECCO NOVI BEOGRAD/ Video streaming tv: così nella finale di un anno fa (3 giugno 2023)

DIRETTA PRO RECCO NOVI BEOGRAD: L’ANNO SCORSO

Mentre aspettiamo la diretta di Pro Recco Novi Beograd, ricordiamo che l’anno scorso il cammino dei liguri nella Champions League di pallanuoto era stato esaltante, portando al decimo titolo in bacheca per la società di Recco con vittoria in finale proprio contro i serbi. Tutto perfetto fin dalla fase a gironi, nella quale la Pro Recco vinse il proprio gruppo con tredici vittorie e una sola sconfitta su quattordici partite disputate, arrivando così con il ruolo di grande favorita alla Final Eight, che anche l’anno scorso era a Belgrado.

Diretta/ Pro Recco Vouliagmeni (risultato 12-8): liguri in finale! (1 giugno)

Nei quarti di finale la Pro Recco vinse in realtà soffrendo, 11-10 contro gli spagnoli del Barceloneta, fu poi più netta la vittoria nella semifinale contro gli ungheresi del Ferencvaros, che terminò con la vittoria ligure per 10-7, infine ecco il trionfo nella finale che era stata disputata sabato 4 giugno 2022 appunto contro i padroni di casa del Novi Beograd, piegati per 17-16 solamente dopo i tiri di rigore. Una grande fatica ma anche un ricordo meraviglioso, che speriamo possa essere di buon auspicio anche oggi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Pro Recco Ferencvaros (risultato finale 8-4): continua il cammino Champions

DIRETTA PRO RECCO NOVI BEOGRAD STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Recco Novi Beograd sarà garantita su Sky Sport Arena, il canale che trovate al numero 204 della televisione satellitare, che trasmette le partite delle squadre italiane in questa Final Eight della Champions League di pallanuoto. Va segnalato che sarà possibile seguire anche con il servizio di diretta streaming video Pro Recco Novi Beograd, attivando l’applicazione Sky Go – che non richiede costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

FINALE CHAMPIONS LEAGUE!

Pro Recco Novi Beograd, in diretta dalla piscina dello Sportski Centar Voždovac na Banjici di Belgrado alle ore 21.00 di questa sera, sabato 3 giugno 2023, sarà la finale della Champions League di pallanuoto 2022-2023, la cui Final Eight vivrà il suo atto culminante per incoronare la squadra campione d’Europa. Sarà la rivincita della identica finale già vissuta l’anno scorso e naturalmente i liguri sperano che la diretta di Pro Recco Novi Beograd possa finire allo stesso modo, dal momento che proprio la Pro Recco è la squadra campione d’Europa in carica e punta a quello che sarebbe l’undicesimo titolo in Champions League dopo aver toccato la doppia cifra un anno fa, mentre il Novi Beograd è padrone di casa nella capitale serba e punta a un trionfo di enorme prestigio contro il club più titolato d’Europa, oltre che alla rivincita del beffardo ko ai rigori del 2022.

Diretta/ Brescia Vouliagmeni (risultato finale 10-11): amara eliminazione ai quarti! (31 maggio 2023)

La Pro Recco inoltre punta a completare il Triplete, avendo già vinto in stagione scudetto e Coppa Italia: per i fenomenali liguri non sarebbe nulla di nuovo, perché spesso hanno fatto l’en plein, ma la soddisfazione sarebbe comunque straordinaria. Pro Recco Novi Beograd vedrà sfidarsi dunque i detentori e i padroni di casa per la conquista della Champions League di pallanuoto. In semifinale la Pro Recco ha convinto grazie a una netta vittoria per 12-8 contro il Vouliagmeni che ai quarti aveva eliminato Brescia, impedendo un derby italiano. Abbiamo comunque una ottima carta da giocare per tenere ancora una volta la pallanuoto italiana sul tetto d’Europa per club: che cosa succederà nella diretta di Pro Recco Novi Beograd?

DIRETTA PRO RECCO NOVI BEOGRAD: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Pro Recco Novi Beograd, possiamo ricordare il cammino di queste due squadre che le ha portate alla finale della Champions League di pallanuoto 2022-2023. La Pro Recco ha chiuso al secondo posto il girone A con 36 punti in classifica, frutto di dodici vittorie e due sconfitte su quattordici partite contro le sette rivali del gruppo. Le Final Eight invece sono state fino a questo momento trionfali per i liguri, perché la Pro Recco ha vinto per 8-4 nel quarto di finale contro gli ungheresi del Ferencvaros e poi ha sconfitto i greci del Vouliagmeni con il già citato 12-8 nella semifinale di giovedì.

Dobbiamo osservare che pure il Novi Beograd ha chiuso al secondo posto il girone del turno precedente della Champions League di pallanuoto. I padroni di casa di questa Final Eight sono stati inseriti nel girone B, che era quello di Brescia, e lo hanno chiuso al secondo posto con un bilancio di dieci vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte, che hanno portato 32 punti in classifica, appena due in meno rispetto ai lombardi. La Final Eight per il Novi Beograd è iniziata con la bella vittoria per 13-11 nei quarti di finale contro i greci dell’Olympiakos, giovedì invece i serbi hanno dovuto faticare moltissimo per piegare solamente ai tiri di rigore 12-10 gli spagnoli del Barceloneta e prendersi di nuovo un posto in finale, dando vita alla diretta di Pro Recco Novi Beograd…











© RIPRODUZIONE RISERVATA