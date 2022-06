Diretta Pro Recco Novi Beograd/ Streaming video tv finale Champions League pallanuoto

Pro Recco Novi Beograd, in diretta dalla piscina dello Sportski Centar Voždovac na Banjici di Belgrado, sarà la finale della Champions League di pallanuoto 2021-2022, la cui Final Eight vivrà il suo atto culminante alle ore 19.30 di questa sera, sabato 4 giugno 2022. Una sfida decisamente speciale, perché la Pro Recco è la squadra campione d’Europa in carica e punta al bis che varrebbe il decimo titolo in Champions League, mentre il Novi Beograd è padrone di casa nella capitale serba e punta a un trionfo di enorme prestigio contro il club più titolato d’Europa. La Pro Recco inoltre punta a completare il Triplete, avendo già vinto in stagione scudetto e Coppa Italia, sempre con Brescia alla piazza d’onore nelle competizioni nazionali.

La diretta di Pro Recco Novi Beograd vedrà sfidarsi dunque i detentori e i padroni di casa per la conquista della Champions League di pallanuoto. Ieri in semifinale la Pro Recco ha convinto grazie a una netta vittoria per 10-7 contro il Ferencvaros nel remake della finale dell’anno scorso che ha avuto lo stesso epilogo, ci resta un pizzico di rammarico per la semifinale vinta 14-13 dal Novi Beograd contro Brescia, con i lombardi che erano in vantaggio alla fine del terzo tempo e hanno sfiorato quindi una finale tutta italiana. Abbiamo comunque una ottima carta da giocare per tenere la pallanuoto italiana sul tetto d’Europa per club: che cosa succederà nella diretta di Pro Recco Novi Beograd?

DIRETTA PRO RECCO NOVI BEOGRAD STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Recco Novi Beograd sarà garantita su Sky Sport Uno, il canale che trovate al numero 201 della televisione satellitare, che trasmette le partite delle squadre italiane in questa Final Eight della Champions League di pallanuoto. Va segnalato che sarà possibile seguire il match Pro Recco Novi Beograd anche con il servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – che non richiede costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA PRO RECCO NOVI BEOGRAD: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Pro Recco Novi Beograd, possiamo ricordare il cammino di queste due squadre che le apportata alla finale della Champions League di pallanuoto 2021-2022. La Pro Recco, in virtù del fatto di essere la squadra detentrice del titolo europeo, ha debuttato solamente nel quarto turno (l’ultimo prima delle Final Eight), nel quale la Pro Recco ha vinto il girone B dominandolo in maniera perentoria con ben 39 punti in classifica, frutto di tredici vittorie e una sola sconfitta su quattordici partite contro le sette rivali del gruppo. Cammino trionfale messo però a rischio giovedì, quando i liguri si sono trovati spesso sotto contro il Barceloneta, in una partita vinta infine 11-10 nei quarti; meglio ieri, nella semifinale già citata e vinta 10-7 contro gli ungheresi del Ferencvaros.

Dobbiamo osservare che pure il Novi Beograd ha debuttato direttamente al quarto turno della Champions League di pallanuoto in rappresentanza della Serbia. I padroni di casa di questa Final Eight sono stati inseriti nel girone B di questa fase, che era quello di Brescia, e lo hanno chiuso al terzo posto con un bilancio di otto vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte, che hanno portato 27 punti in classifica, appena 3 in meno rispetto ai lombardi. La Final Eight per il Novi Beograd è iniziata benissimo, con il perentorio 16-10 nei quarti di finale contro il Marsiglia, ieri invece i serbi hanno dovuto faticare moltissimo per piegare 14-13 Brescia e negarci il piacere di una finale tutta italiana.

