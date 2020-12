Diretta Pro Recco Ortigia/ Streaming video tv: derby di Champions League a Ostia!

DIRETTA PRO RECCO ORTIGIA: DERBY NELLA BOLLA DI OSTIA

Pro Recco Ortigia, che è in diretta da Ostia, va in scena alle ore 20:15 di martedì 15 dicembre: nella seconda giornata del gruppo A, per il turno preliminare della Champions League 2020-2021 di pallanuoto, avremo un affascinante derby italiano che vale molto per entrambe, ma soprattutto per la squadra siciliana. Sconfitta all’esordio dall’Olympiacos, la formazione di Siracusa non può perdere tempo: vero che i posti per la Final Eight sono quattro per girone e che dopo queste partite ravvicinate di dicembre si giocherà a marzo e aprile, ma sicuramente iniziare il preliminare con due sconfitte non sarebbe esattamente il migliore dei modi per andare a caccia della qualificazione. La Pro Recco invece ha battuto Marsiglia nella sua prima partita; a differenza della connazionale non ha dovuto giocare le qualificazioni e ovviamente rimane tra le grandi favorite per vincere la Champions League, anche se questo trofeo non viene messo in bacheca da cinque anni. Sarà dunque molto interessante valutare quello che succederà nella diretta di Pro Recco Ortigia; aspettando che si giochi, proviamo ad approfondire il discorso legato alla partita e al torneo continentale.

DIRETTA PRO RECCO ORTIGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Recco Ortigia sarà su Sky Sport Arena, canale che trovate al numero 204 del decoder di Sky: sarà la televisione satellitare a trasmettere le partite delle squadre italiane in questa fase della Champions League di pallanuoto. Qui avremo la telecronaca di Daniele Barone con il commento tecnico di Alessandro Campagna; in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match anche con il servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – che non richiede costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA PRO RECCO ORTIGIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Pro Recco Ortigia ci presenta dunque un derby del nostro Paese, anche se le due squadre hanno naturalmente ambizioni diverse. I siciliani sono forse già contenti di poter partecipare a questo turno preliminare, naturalmente andranno a caccia di gloria e il fatto che si qualifichino in quattro contribuisce ad aumentare le loro possibilità. La corsa, verosimilmente, andrà fatta soprattutto su Spandau 04 (squadra di Berlino) e Marsiglia; sulla carta Pro Recco, Olympiacos e Dubrovnik sono più forti. I liguri hanno già otto Champions League in bacheca, ma negli ultimi sette anni questo trofeo è stato portato a casa da sette squadre diverse: è sempre difficile ripetersi in un contesto di grande livello. Ricordiamo che le partite del gruppo A, per dicembre, termineranno domani; si gioca nella bolla di Ostia mentre l’altro girone, che comprende anche Brescia – impegnata nel primo pomeriggio contro la Dinamo Tbilisi – è di stanza a Budapest. Per ora c’è ancora incertezza circa le partite di marzo e aprile: si vedrà più avanti, intanto godiamoci questo affascinante derby di casa nostra.

