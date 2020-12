Diretta Pro Recco Spandau/ Streaming video tv: formalità in Champions League?

DIRETTA PRO RECCO SPANDAU: GIÀ DECISIVA?

Pro Recco Spandau, in diretta da Ostia, vale per la terza giornata nel gruppo A della Champions League 2020-2021 di pallanuoto: si gioca alle ore 20:15 di mercoledì 16 dicembre e chiuderà questo percorso di tre giorni per queste due squadre, che sono scese in vasca lunedì per la prima volta e lo faranno nuovamente a marzo e aprile. La formula del torneo LEN infatti è particolarmente complessa: abbiamo già avuto un turno di qualificazione a novembre, poi in questi giorni la federazione ha deciso di creare due bolle nei quali piazzare i gironi (oltre a Ostia c’è Budapest, dove è impegnata Brescia) con tre diversi step, che alla fine andranno a formare una classifica (meglio: due classifiche) dalla quale usciranno le prime quattro, che si giocheranno la Final Eight ad Hannover prevista per giugno. Il tutto, ovviamente, al netto di possibili terze e quarte ondate di Coronavirus, essendo che già questi giorni di dicembre non erano scontati; adesso comunque si tratta di aspettare la diretta di Pro Recco Spandau nella speranza che i liguri, tra i favoriti per la vittoria della Champions League, facciano il loro dovere prendendosi la vittoria e avvicinando ancor più lo striscione del traguardo.

DIRETTA PRO RECCO SPANDAU STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Recco Spandau sarà su Sky Sport Arena, canale che trovate al numero 204 del decoder di Sky: sarà la televisione satellitare a trasmettere le partite delle squadre italiane in questa fase della Champions League di pallanuoto. Qui avremo la telecronaca di Daniele Barone con il commento tecnico di Alessandro Campagna; in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match anche con il servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – che non richiede costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA PRO RECCO SPANDAU: RISULTATI E CONTESTO

Pro Recco Spandau è una partita che tende decisamente dalla parte dei liguri: la società italiana ha vinto per otto volte la Champions League di pallanuoto e, anche se non festeggia da ormai cinque anni, rimane ampiamente tra le grandi favorite per il trofeo, stagione dopo stagione. Anche lei però ha vissuto il lockdown e i mesi di inattività come tutte, e basta l’albo d’oro a dirci che vincere il titolo continentale non sia affatto semplice: nelle ultime sette edizioni, si sono alternate ben sette società. Questo la dice lunga, ma sicuramente all’interno del gruppo A di questo turno preliminare la Pro Recco ha tutte le possibilità di chiudere al primo posto, il che le potrebbe dare un vantaggio non indifferente (almeno sulla carta) per la Final Eight. Per quanto riguarda lo Spandau, chiaramente i tedeschi dovranno provare a fare la corsa su Marsiglia e Ortigia per andare a prendersi un posto ad Hannover; poi potrebbero giocarsela in casa, ma anche solo arrivarci sarà complesso. Tra poco comunque saremo in vasca, non ci resta che aspettare che si giochi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA