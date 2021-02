Diretta/ Pro Sesto Albinoleffe (Serie C) streaming video e tv: servono i 3 punti

DIRETTA PRO SESTO ALBINOLEFFE: DERBY LOMBARDO!

Pro Sesto Albinoleffe, in diretta dallo stadio Breda di Sesto San Giovanni, in programma mercoledì 3 febbraio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie C. A entrambe le squadre servono i 3 punti per credere davvero nei play off, obiettivo ancora alla portata ma che le due formazioni non sono riuscite ad agganciare con convinzione, a causa di un rendimento troppo altalenante. La Pro Sesto proprio domenica scorsa è tornata alla vittoria dopo un lungo digiuno: nella prima fase della stagione la squadra di Parravicini è stata una delle rivelazioni del campionato, ma non è riuscita ad evitare un calo fisiologico, restando comunque agganciata al decimo posto che condivide, a quota 29 punti, proprio con l’Albinoleffe. Sabato scorso i seriani si sono imposti di misura contro la Pergolettese, seconda vittoria del 2021 dopo quella sul campo del Pontedera del 10 gennaio scorso: per entrambe le squadre la zona play out resta a debita distanza e questo, va ricordato, è l’obiettivo stagionale primario per entrambe.

DIRETTA PRO SESTO ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto Albinoleffe non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni della sfida tra Pro Sesto e Albinoleffe presso lo stadio Breda di Sesto San Giovanni. I padroni di casa allenati da Francesco Parravicini scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Livieri; Giubilato, Pecorini, Caverzasi, Ntube; Gualdi, Gattoni, Palesi; Cominetti, Mutton, Scapuzzi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Marco Zaffaroni con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Savini, Riva, Canestrelli, Gusu; Tomaselli, Giorgione, Genevier, Nichetti, Gelli; Manconi, Galeandro.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Pro Sesto Albinoleffe: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.35 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 3.15 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 2.95 volte l’importo giocato con questo bookmaker.



