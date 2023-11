Diretta/ Pro Sesto AlbinoLeffe (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Serie C, 18 novembre 2023)

DIRETTA PRO SESTO ALBINOLEFFE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Pro Sesto Albinoleffe presenta due formazioni che si ritrovano rispettivamente al sedicesimo e undicesimo posto in classifica. Partendo dai padroni di casa si nota come abbiano raccolto 12 punti in 13 partite. I gol realizzati sono 11 mentre quelli subiti 16. La vittoria manca dal 29 settembre, data in cui riuscì a espugnare il campo dell’Alessandria. Da quella data, ben tre sconfitte e 5 pareggi collezionati. Il miglior marcatore della formazione di casa risulta essere Nicolò Bruschi con 3 reti.

Sempre con tre gol c’è anche il miglior marcatore della formazione ospite. Stiamo parlando dell’attaccante classe 2003 Zoma che ha già colpito in tre occasioni. Bergamaschi che si posizionano all’undicesimo posto dopo 13 giornate con i punti collezionati che risultano essere 16. I gol totali realizzati sono 12 mentre 11 quelli subiti, dimostrando di essere ho delle difese meno battute di questo campionato, la quarta. Dopo sei risultati utili consecutivi la formazione ospite è caduta nello scorso turno contro il Padova. (Marco Genduso)

PRO SESTO ALBINOLEFFE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Pro Sesto Albinoleffe sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW. Anche la diretta streaming Pro Sesto Albinoleffe sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

TESTA A TESTA

Verso la diretta di Pro Sesto Albinoleffe ci sono solo quattro punti a separare le due squadre. Per la milanese è un momento molto particolare, con una fila di pareggi e sconfitte molto lunga. Dall’altra parte, i blucelesti hanno arrestato il passo solo nell’ultimo match, terminato 1-0 a favore del Padova. Nella storia delle due squadre e dei loro scontri diretti, la parola d’ordine è pareggio: nei sette match (tra cui uno per le Amichevoli del Mondo) che li hanno viste protagoniste negli ultimi tre anni, quattro di questi sono finiti con un punto a testa.

L’ultima vittoria risale al ritorno di campionato dell’anno appena trascorso, con un Albinoleffe in grandissima forma che porta a casa un secco 3-0. A livello di marcature, le due se la giocano ad armi pari: i capocannonieri di entrambe le squadre, sono fermi a tre gol. Da una parte, troviamo Nicolò Bruschi, venticinque anni compiuti il mese scorso e autore del gol che ha decretato il pareggio nel penultimo match contro il Renate; dall’altra troviamo Mohamed Ali Zoma, diciannovenne originario del Burkina Faso e autore di uno dei tre gol intascati dai blucelesti nella partita contro il Novara. (Rossana Briga)

OBIETTIVO VITTORIA

La diretta Pro Sesto Albinoleffe, in programma sabato 18 novembre alle ore 16:15, racconta di due squadre che nell’ultimo turno non sono riuscite a vincere. I padroni di casa sono stati infatti fermati dalla Triestina sullo 0-0, inanellando così il terzo pareggio di fila dopo i due 1-1 contro Renate e Giana Erminio. Il dato più impressionante è relativo alla vittoria che manca dal 2-0 inflitto all’Alessandria del 29 settembre, un digiuno che sta diventando preoccupante ogni giornata di più.

Come detto anche l’Albinoleffe non è riuscita a vincere nell’ultimo turno, anzi: nella sfida casalinga contro il Padova è arrivata una sconfitta di misura targata Villa. C’è però da dire che prima di questo ko esterno erano arrivate due importanti vittorie rispettivamente contro Arzignano per 1-0 e Novara per ben 3-0. La sconfitta col Padova ha sancito la fine di un striscia di sei risultati utili consecutivi con tre vittorie e altrettanti pareggi subendo a malapena una rete.

PRO SESTO ALBINOLEFFE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Pro Sesto Albinoleffe vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-1-2. In porta ci sarà Botti, protetto qualche metro più avanti dal terzetto Giorgeschi, Marianucci e Toninelli. Sulle fasce agiranno Maurizii e Barranca mentre Palazzi e Gattoni si divideranno la regia. Sala sarà il trequartista alle spalle di Bruschi e Sereni.

Modulo simile ma senza trequartista per l’Albinoleffe che risponde appunto col 3-5-2. Tra i pali Marietta, retroguardia composta da Borghini, Marchetti e Gatti. Folto centrocampo con, da destra verso sinistra, Gusu, Munari, Brentan, Doumbia e Piccoli. Tandem offensivo Zoma e Arrighini.

PRO SESTO ALBINOLEFFE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pro Sesto Albinoleffe danno per favorita la squadra ospite. Secondo bwin, il 2 fisso è dato a 2.30 contro i 2.80 del segno 1. Per quanto riguarda il pareggio lo possiamo trovare a 2.95. L’Over 2.5 vale a dire almeno tre gol nel match è quotato a 2.25 rispetto all’1.57 dell’Under. Chiudiamo con i segni Gol e No Gol rispettivamente a 1.98 e 1.73.











