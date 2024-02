Diretta/ Pro Sesto Alessandria (risultato finale 1-2) streaming video tv: accorcia Bruschi (21 febbraio 2024)

DIRETTA PRO SESTO ALESSANDRIA (RISULTATO 1-2): ACCORCIA BRUSCHI

Inizia la ripresa tra Pro Sesto e Alessandria. Toninelli calcia da fuori area, la sfera termina sul fondo. Siafa! Raddoppia l’Alessandria! Superato in velocità Marianucci arriva il sinistro che supera Del Frate. Bruschi! La Pro Sesto la riapre tre minuti dopo! Sulla punizione piattone da fuori area e match che resta in bilico. Rossi calcia da fuori area con la sfera che sbatte contro il palo! Alessandria ad un passo dal chiuderla. Padroni di casa che provano il tutto per tutto, scorrono veloce i minuti. La sfida salvezza entra nei minuti di recupero. Termina il match, vince l’Alessandria. (agg. Umberto Tessier)

LA SBLOCCA SAMELE!

Inizia il match tra Pro Sesto e Alessandria. Marianucci per Bahlouli che calcia dal limite con il sinistro, Spurio blocca senza problemi. Mastalli ci prova su punizione, Del Frate blocca senza problemi. Bahlouli mette in area un pallone interessante, Bruschi di testa colpisce debolmente per la facile parata di Spurio. Siafa ci prova da fuori area, conclusione deviata in corner. Samele! La sblocca l’Alessandria! Siafa assiste Samele che con un bel destro non lascia scampo a Del Frate. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA PRO SESTO ALESSANDRIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per guardare in diretta Pro Sesto Alessandria bisognerà sostenere l’abbonamento alla piattaforma Sky, la tv satellitare che detiene i diritti per questa stagione di Serie C con la quale potrete seguire tutto il campionato, previo l’acquisto del pacchetto calcio. In alternativa, con le medesime modalità potrete seguire la partita anche sulla piattaforma di streaming online NowTv.

SI COMINCIA!

Possiamo finalmente dare il via alla diretta di Pro Sesto Alessandria. Si affrontano le due squadre che hanno segnato meno in questo girone A di Serie C, ma anche in tutto il campionato: per la Pro Sesto abbiamo 14 gol (gli stessi dell’Olbia), per l’Alessandria 13. I milanesi, reduci da due sconfitte consecutive, come avevamo già ricordato hanno passato 1003 minuti senza gol tra la metà di novembre e l’inizio di febbraio, e dopo aver battuto 2-0 l’Albinoleffe hanno ottenuto otto sconfitte (le prime quattro consecutive) e quattro pareggi, in questo lasso di tempo abbiamo un solo gol che è quello del pareggio di Arzignano.

L’Alessandria non vince da una vita: era il 12 novembre quando è passata a Renate, da quel momento dieci sconfitte e tre pareggi. Parlando di gol segnati, in queste 13 partite sono appena 3 e hanno fruttato un 1-1 a Busto Arsizio contro la Pro Patria, tra dicembre e gennaio sei partite consecutive senza reti e 6 gol esterni in 13 partite. Insomma: i numeri sono decisamente al ribasso, una delle due oggi potrebbe comunque rilanciarsi e allora mettiamoci comodi lasciando che a parlare sia il campo, perché la diretta di Pro Sesto Alessandria sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

PRO SESTO ALESSANDRIA: I TESTA A TESTA

Cosa possiamo dire dei testa a testa nella diretta di Pro Sesto Alessandria? Non sono pochi, anche se in epoca recente questa sfida si è giocata molto meno ed è mancata per 17 anni e mezzo tra il marzo 2003 e il dicembre 2020. Partendo dalla stagione 1999-2000, che possiamo considerare terzo millennio, abbiamo nove partite; sono quattro le vittorie dell’Alessandria a fronte di due successi della Pro Sesto e tre pareggi. I milanesi avevano espugnato il Moccagatta lo scorso settembre; l’ultima vittoria in casa è invece del marzo 2003, in una partita valida per il girone A di Serie C2.

Per quanto riguarda invece i successi della formazione piemontese, siamo nell’aprile 2021 per l’ultimo andato in scena al Breda di Sesto San Giovanni, dove si gioca oggi questo recupero di Serie C: i grigi erano secondi in classifica mentre la Pro Sesto navigava in zona playout, all’ora esatta di gioco la sfida era stata risolta dal gol messo a segno da Federico Casarini. Oggi si affrontano due squadre in palese difficoltà e dunque vedremo come andranno le cose, ma possiamo dire che il quarto pareggio in quelle che saranno dieci sfide diretta servirebbe a poco ad entrambe… (agg. di Claudio Franceschini)

PRO SESTO ALESSANDRIA: SFIDA DA ULTIMA SPIAGGIA!

Benvenuti alla cruciale sfida salvezza di Serie C in questa diretta di Pro Sesto Alessandria! La partita si terrà oggi, 21 febbraio 2024, alle ore 18:30, e vedrà scontrarsi la penultima in classifica contro l’ultima. Entrambe le squadre arrivano a questo incontro con il desiderio di riscattare le sconfitte subite nelle ultime uscite.

I padroni di casa vengono da una sconfitta per 1-0 contro il Padova e cercheranno di riguadagnare terreno nella lotta per la salvezza con una prestazione decisa e determinata davanti al loro pubblico. D’altra parte, gli ospiti hanno subito una sconfitta per 2-0 contro l’Atalanta U23 e cercheranno di rialzarsi immediatamente per cercare di scalare la classifica e sfuggire alla retrocessione.

PRO SESTO ALESSANDRIA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Pro Sesto Alessandria alle probabili formazioni del match cominciando dai padroni di casa che punteranno su Sereni, con la sua abilità nei dribbling e il suo senso del gol, l’ala sarà fondamentale nel creare opportunità e nel mettere in difficoltà la retroguardia.

Per l’Alessandria, gli occhi saranno puntati su Siafa, che spera di ritrovare la via del gol dopo una serie di prestazioni sottotono. In estate, Siafa era considerato il punto di riferimento dell’attacco della squadra, e ora vorrà far vedere che le predizioni su di lui non erano sbagliate.

PRO SESTO ALESSANDRIA, LE QUOTE

Arriva il momento delle quote in questa diretta di Pro Sesto Alessandria, sul sito della Snai il segno 1 è fissato a 2 fisso mentre il segno X che sta ad indicare il pareggio è a quota 2,2. La vittoria dell’Alessandria invece è a 2,6.











