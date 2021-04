Diretta Pro Sesto Alessandria/ Streaming video tv: grigi lanciati (Serie C)

DIRETTA PRO SESTO ALESSANDRIA: OSPITI FAVORITI!

Pro Sesto Alessandria, in diretta dallo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 11 aprile 2021. Siamo giunti alla trentacinquesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2020-2021 e la diretta di Pro Sesto Alessandria si annuncia molto delicata per entrambe le formazioni.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: successo Cavese, Juve impatta

I padroni di casa della Pro Sesto di mister Filippini arrivano da un buon pareggio raccolto a Pontedera, tuttavia la classifica dei lombardi non è affatto rassicurante, perché a quota 39 punti la salvezza è ancora tutta da conquistare.

Servirebbe dunque un risultato di prestigio oggi pomeriggio contro una delle big del girone, tuttavia l’Alessandria è in ottima forma e di certo gli uomini di mister Longo non vorranno alzare il piede dall’acceleratore. Infatti i grigi piemontesi arrivano dalla vittoria nel derby contro la Juventus U23 e più in generale da una striscia di risultati che ha proiettato l’Alessandria al secondo posto a 62 punti, a caccia della capolista Como: l’inseguimento al vertice proseguirà anche in Pro Sesto Alessandria?

Diretta/ Fermana Feralpisalò (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca!

DIRETTA PRO SESTO ALESSANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Pro Sesto Alessandria sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento. Ricordiamo poi che ad ogni giornata c’è anche la diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO ALESSANDRIA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Pro Sesto Alessandria. I padroni di casa di mister Filippini potrebbero scendere in campo con il seguente modulo 4-4-2: in porta Del Frate e davanti a lui la difesa a quattro composta da Maldini, Pecorini, Caverzasi e Ntube; a centrocampo altra linea a quattro con Palesi, Gualdi, Gattoni e Scapuzzi, infine in attacco i due titolari per la Pro Sesto potrebbero essere oggi Mutton e D’Amico. La risposta dell’Alessandria di mister Longo dovrebbe invece concretizzarsi in un aggressivo modulo 3-4-3 con Prestia, Di Gennaro e Macchioni nella difesa a tre davanti al portiere Pisseri; a centrocampo il quartetto formato da Parodi, Casarini, Bruccini e Celia; infine il tridente d’attacco con Mustacchio, Eusepi e Arrighini come possibili titolari.

Diretta/ Fano Modena (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Pro Sesto Alessandria in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Ospiti piemontesi nettamente favoriti, infatti il segno 2 è quotato a 1,95, mentre poi si sale a quota 3,20 in caso di segno X e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria della Pro Sesto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA