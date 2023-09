DIRETTA/ Pro Sesto Arzignano (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 24 settembre 2023)

DIRETTA PRO SESTO ARZIGNANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta del match tra Pro Sesto e Arzignano presenta due società che si sono affrontate solamente in due circostanze. La prima sfida avvenne nel 2022 quando l’Arzignano riuscì ad avere la meglio sugli avversari sfruttando un’occasione a tempo scaduto con Antoniazzi. Il centrocampista fa ancora parte della formazione ospite e ha trovato un gol nella scorsa partita contro l’Alessandria.

La seconda volta che le due formazioni si sono ritrovate contro, è stato nel 2023 con le due società che si sono accontentate di un punto alla ventiduesima giornata del campionato di serie C. Dopo 19 minuti il gol di Mattia Corradi, rispose all’ottantaduesimo Giacomo Parigi che regalò un punto alla propria formazione. Oggi andrà in scena il terzo scontro tra queste due società con il Pro Sesto che non è mai uscita vincitrice da questo scontro. (Marco Genduso)

PRO SESTO ARZIGNANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Sesto Arzignano sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Sesto Arzignano in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PRO SESTO ARZIGNANO: PUNTI CHE PESANO!

Pro Sesto Arzignano, in diretta domenica 24 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. Punti che già pesano per due squadre che al momento hanno 4 punti in classifica. Sperava in un avvio migliore dopo il brillante campionato della scorsa stagione la formazione sestese, che con il pareggio a reti bianche sul campo della Pro Vercelli sembra almeno aver messo in mostra una ritrovata solidità.

I vicentini hanno avuto qualche difficoltà in avvio di campionato ma sono riusciti a riscattarsi nel turno infrasettimanale appena disputato, battendo di misura in casa l’Alessandria e incamerando 3 punti che sono ossigeno prezioso per la classifica. Nella scorsa stagione Pro Sesto e Arzignano si sono incrociati in casa dei lombardi il 13 settembre 2022, vittoria veneta di misura col punteggio di 0-1 in quell’occasione.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO ARZIGNANO

Le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Arzignano, match che andrà in scena allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Per la Pro Sesto, Francesco Parravicini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Del Frate, Mapelli, Giorgeschi, Marianucci; Toninelli, Bussaglia, Gattoni, Sala, Maurizii; Arras, Barranca. Risponderà l’Arzignano allenat0 da Giuseppe Bianchini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Boseggia; Cariolato, Piana, Molnar, Bernardi; Lakti, Bordo, Antoniazzi; Barba; Cazzadori, Grandolfo.

PRO SESTO ARZIGNANO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Sesto Arzignano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pro Sesto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo dell’Arzignano, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











