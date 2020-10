Diretta Pro Sesto Carrarese/ Streaming video e tv: quote incerte (Serie C)

DIRETTA PRO SESTO CARRARESE: SCONTRO EQUILIBRATO!

Pro Sesto Carrarese, diretta dall’arbitro Luca Angelucci della sezione Aia di Foligno, si gioca per la seconda giornata del girone A del nuovo campionato di Serie C alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 4 ottobre 2020. Per illustrare che cosa potremmo attenderci dalla diretta di Pro Sesto Carrarese, dobbiamo naturalmente fare riferimento a quanto abbiamo visto nella prima giornata. La Pro Sesto aveva disputato il posticipo del lunedì sera contro la Juventus U23, perso però per 2-1 dalla squadra di Sesto San Giovanni, mentre la Carrarese aveva ottenuto un pareggio casalingo per 0-0 contro la Pro Patria. Debutti dunque non esaltanti, anche se naturalmente i toscani hanno almeno mosso la loro classifica, a differenza della Pro Sesto che andrà a caccia oggi del primo risultato utile e possibilmente della prima vittoria, obiettivo però condiviso anche dalla Carrarese: chi avrà la meglio oggi?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PRO SESTO CARRARESE

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Pro Sesto Carrarese, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO CARRARESE

Chiediamoci adesso che cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni di Pro Sesto Carrarese, tenendo presente che il mercato è ancora aperto. Per i lombardi il debutto contro la Juventus Under 23 aveva visto mister Parravicini schierare Livieri come estremo difensore e poi anche Maldini, Palesi, Gualdi, De Respinis, Cominetti, Mutton, Caverzasi, Bosco, Gianelli e Franco a formare l’undici titolare della Pro Sesto. La Carrarese di mister Baldini invece aveva pareggiato con la Pro Patria con questo 4-2-3-1: Mazzini in porta; difensori Grassini, Rota, Murolo ed Ermacora; in mediana Pasciuti ed Agyei; sulla trequarti Pavone, Schirò e Calderini in appoggio al centravanti Infantino.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Pro Sesto Carrarese grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Il fattore campo non spinge i padroni di casa, sono di poco favoriti gli ospiti: infatti il segno 2 è quotato a 2,55 mentre poi si sale a 2,80 per il segno 1 e fino a 3,00 volte la posta in palio in caso di pareggio, indicato dal segno X.



© RIPRODUZIONE RISERVATA