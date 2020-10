Diretta/ Pro Sesto Giana Erminio (Serie C) streaming video e tv: ospiti in ripresa

La diretta Pro Sesto Giana Erminio, mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C nel girone A. Il club di Gorgonzola si presenta in ripresa in uno dei tanti derby lombardi offerti dal raggruppamento. Il Giana infatti dopo aver iniziato il nuovo campionato con tre sconfitte consecutive è riuscito a riprendere quota, con una vittoria in casa dell’Albinoleffe e un buon pareggio interno in casa contro l’Alessandria. Con questo doppio risultato positivo il Giana ha appaiato a quota 4 punti in classifica, oltre al Piacenza, anche la Pro Sesto, avversario di turno reduce da un ko di misura sul campo della Pergolettese. Proprio in casa dell’Albinoleffe, esattamente come il Giana, la Pro Sesto aveva trovato la sua prima vittoria in campionato, per poi pareggiare in casa contro l’Olbia. In ogni caso per entrambe le squadre l’obiettivo credibile sembra la salvezza, in questo momento, e questo scontro diretto saprà dire di più sulle reciproche ambizioni.

DIRETTA PRO SESTO GIANA ERMINIO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Pro Sesto Giana Erminio, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni di Pro Sesto Giana Erminio, sfida che andrà in scena presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Parravicini con un 4-3-3: Livieri; Giubilato, Pecorini, Caverzasi, Ntube; Gianelli, Gattoni, Palesi; Mutton, De Respinis, Scapuzzi. Gli ospiti guidati in panchina da Cesare Albè schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Zanellati, Perico, Pirola, Montesano; Zugaro, Pinto, Palazzolo, Zugaro, Rossini; Ferrario, Perna.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che forniscono il pronostico di Pro Sesto Giana Erminio sono state emesse anche dalla Snai: i sestesi partono favoriti con un valore di 2,40 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 per il successo esterno del club di Gorgonzola vi farebbe guadagnare 3,05 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 2,95 volte l’importo che avrete investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA