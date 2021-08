DIRETTA/ Pro Sesto Juventus U23 video streaming tv: l’arbitro è Gioele Iacobellis

DIRETTA PRO SESTO JUVENTUS U23: L’ARBITRO

Quest’oggi la diretta della Coppa Italia di Serie C Pro Sesto Juventus U23 sarà affidata al fischietto pisano Gioele Iacobellis, che pure per la speciale occasione sarà affiancato dagli assistenti De Nardi e Paggiola, con Nicolini quarto uomo ufficiale. Volendo dunque conoscere meglio il primo direttore di gara, apprendiamo che il toscano non ha ancora debuttato nella stagione calcistica corrente: pure l’anno scorso ha collezionato 22 direzioni, di cui nessuna occorsa per il terzo campionato nazionale. Pure l’anno scorso il fischietto ha deciso complessivamente di 65 ammonizioni e cinque esplosioni, come pure di 11 calci di rigore. Vedremo come si comporterà oggi all’esordio stagionale. (agg Michela Colombo)

DIRETTA PRO SESTO JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto Juventus U23 non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Coppa Italia di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare della competizione in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PRO SESTO JUVENTUS U23: PARTITA EQUILIBRATA

Pro Sesto Juventus U23, in diretta domenica 22 agosto 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valevole per il primo turno a eliminazione diretta di Coppa Italia di Serie C. Di nuovo al via due formazioni che partono con ambizioni chiare. Per la Pro Sesto l’obiettivo stagionale, al di là degli esiti dell’avventura in Coppa, è innanzitutto la salvezza, come quella conquistata nella passata stagione. I sestesi hanno però dimostrato di poter coltivare ambizioni di play off e il tecnico Filippini sarà innanzitutto chiamato a far trovare la giusta continuità alla squadra.

La Juventus U23, reduce dal test contro la prima squadra bianconera, dovrà invece confermare i risultati degli ultimi anni che l’hanno vista competere ad ottimi livelli in terza serie, unica “squadra B” in un progetto di riforma mai davvero decollato. L’obiettivo è sempre quello, valorizzare al massimo i giovani bianconeri: inoltre va ricordato che formalmente la Juventus U23 è detentrice del trofeo, che nella scorsa stagione non è stato disputato. L’ultima finale resta quella del 2020, vinta dai bianconeri contro la Ternana.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO JUVENTUS U23

Le probabili formazioni di Pro Sesto Juventus U23, match che andrà in scena allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Per la Pro Sesto, Antonio Filippini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bagheria, Maldini, Capelli, Gualdi, Buongiorno, Marzupio, Brentan, Lucarelli, Grandi, Giubilato, Gianelli. Risponderà la Juventus U23 allenata da Lamberto Zauli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Israel, Leo, Anzolin, Leone, Dragusin, Hajdari, Sersanti, Miretti, Cudrig, Correia, Sekulov.

