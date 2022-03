Diretta/ Pro Sesto Juventus U23 streaming video tv: sestesi in rimonta (Serie C)

DIRETTA PRO SESTO JUVENTUS U23: RISULTATO IN EQUILIBRIO!

Pro Sesto Juventus U23, in diretta domenica 6 marzo 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni sarà una sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie C. Sestesi che cercano la rimonta verso la zona salvezza, con la sfida in casa col Padova che ha interrotto però un momento d’oro dopo tre vittorie consecutive. L’impegno in casa della seconda della classe non era di sicuro dei più agevoli ma ora per la classifica la formazione lombarda dovrà riprendere subito la marcia.

DIRETTA/ Juventus Women Roma (risultato finale 1-1): autorete Soffio e gol Lazaro!

Dall’altra parte c’è una Juventus U23 che pareggiando in casa contro l’Albinoleffe ha frenato la sua corsa verso la zona play off ma ha comunque inanellato il suo quinto risultato utile consecutivo, assestandosi al settimo posto in classifica nel girone A. Nel match d’andata pari per 1-1 tra Juventus U23 e Pro Sesto, ultimo precedente di campionato a Sesto San Giovanni datato 24 gennaio 2021 e terminato con identico punteggio, sempre un pareggio per 1-1.

Diretta/ Juventus U23 Albinoleffe (risultato finale 1-1): Compagnon-Cori, è parità!

DIRETTA PRO SESTO JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto Juventus U23 è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 259 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Juventus U23, match che andrà in scena allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Per la Pro Sesto, Stefano Di Gioia schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Del Frate; Pecorini, Caverzasi, Maldini; Giubilato, Gattoni, Marchesi, Adamoli; Marilungo, Capogna, Scapuzzi. Risponderà la Juventus U23 allenata da Lamberto Zauli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Israel; Barbieri, Riccio, Poli, Anzolin; Zuelli, Leone, Palumbo; Compagnon, Brighenti, Iocolano.

Diretta/ Padova Pro Sesto (risultato finale 2-1): Cerretelli la riapre ma non basta!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Sesto Juventus U23, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pro Sesto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo della Juventus U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA