Diretta/ Pro Sesto Juventus U23 streaming video tv: squadre in salute a confronto

DIRETTA PRO SESTO JUVENTUS U23: PRO PER LA TESTA, JUVE PER I PLAYOFF

La diretta di Pro Sesto Juventus U23, in programma sabato 11 febbraio 2023 alle ore 14:30, presenta due squadre che godono di ottime salute. I biancoblu sono primi in classifica con un punto di vantaggio sul Pordenone e con tre vittorie consecutive contro Sangiuliano City, Mantova e Triestina che hanno permesso alla Pro Sesto di superare i neroverdi. Anche i giovani bianconeri hanno una striscia aperta di tre successi di fila avendo superato Vicenza, Pergolettese e Piacenza.

In casa la Pro non ha sempre fatto il massimo avendo vinto sei partite e avendo perso o pareggiato le altre sette, un sostanziale equilibrio. Molto peggio il rendimento esterno della Juventus Under 23 che ha trovato la via della vittoria appena due volte (tra cui l’ultima con la Pergolettese) su dodici incontri con quattro segni X e sei ko.

PRO SESTO JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta dell’incontro Pro Sesto Juventus U23 sarà trasmessa in esclusiva su Eleven Sports, piattaforma detentrice di tutte le partite dei tre gironi di Serie C. Per visualizzarla, ci sarà bisogno di un abbonamento mensile o annuale.

La diretta Pro Sesto Juventus U23 è disponibile in streaming video su smart tv e dispositivi multimediali come computer, smartphone o tablet.

PRO SESTO JUVENTUS U23 PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Juventus U23 vedono i padroni di casa nonché primi in classifica scendere in campo col 3-4-1-2: Del Frate tra i pali, tris in difesa con Giubilato-Della Giovanna-Toninelli, centrocampo composto da Capelli a destra, Maurizii a sinistra e i due centrali Gattoni e Marchesi. D’Amico sarà il trequartista, Gerbi e Bruschi i due attaccanti.

La seconda squadra della Juventus darà fiducia al 3-5-2 con Crespi tra i pali, Ricci insieme a Poli e Huijsen comporranno il pacchetto arretrato con il folto centrocampo formato da Barbieri, Besaggio, Barrenechea, Iocolano e Turicchia. In avanti Sekulov affiancherà Pecorino, autore di una doppietta decisiva con il Piacenza.











