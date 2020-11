Diretta Pro Sesto Lecco/ Streaming video tv: match tra matricole terribili! (Serie C)

DIRETTA PRO SESTO LECCO: SFIDA INTRIGANTE!

Pro Sesto Lecco sarà diretta dal signor Matteo Marcenaro, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 29 novembre: sfida assolutamente affascinante nel girone A della Serie C 2020-2021, siamo arrivati alla 13^ giornata e si affrontano due neopromosse che stanno facendo benissimo. Stiamo parlando rispettivamente della quinta e della quarta forza della classifica; la Pro Sesto mancava da tempo alla terza divisione ma non ne ha pagato lo scotto, e ha addirittura vinto sul campo della Pro Vercelli nell’ultimo turno, successo di prestigio perché ottenuto contro la capolista del girone che ha una rosa decisamente superiore, e altri obiettivi. Il Lecco non è da meno: si è già tolto la bella soddisfazione di demolire il Como nel derby (in trasferta) ma non si è fermato lì, infatti come detto sta mantenendo il passo delle prime ed è reduce dal successo di misura contro la Pergolettese. Sarà davvero interessante scoprire quello che succederà oggi nella diretta di Pro Sesto Lecco; aspettandone il calcio d’inizio proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA PRO SESTO LECCO IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto Lecco non sarà disponibile: si tratta del campionato di Serie C che, come sappiamo, è un’esclusiva integrale – posticipo escluso – del portale Eleven Sports, ormai da qualche anno. Per assistere alla partita dunque ci si potrà abbonare al servizio oppure acquistare il singolo evento, ad un prezzo fisso per tutta l’annata; la visione sarà in diretta streaming video, di conseguenza bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO LECCO

Studiamo allora le probabili formazioni di Pro Sesto Lecco: Francesco Parravicini gioca con un 3-5-2 la cui difesa è più che altro a cinque, con Pecorini e Domenico Franco che si abbassano molto per affiancare Bosco, Caverzasi e Giubilato piazzati davanti a Livieri. A centrocampo ci saranno Di Munno e Gattoni che faranno compagnia a Palesi; il dubbio è davanti, perché De Respinis ha risolto con due gol la partita di Vercelli e potrebbe partire titolare per meriti ottenuti sul campo, in questo caso resterebbe fuori uno tra Mutton e Scapuzzi. Gaetano D’Agostino utilizza un 3-4-3 e potrebbe far riposare D’Anna che è in diffida, dunque nel tridente offensivo si candida Siaka Haidara che potrebbe affiancare Capogna e Doudou Mangni. Centrocampo confermato con Bolzoni e Matteo Marotta in posizione centrale mentre Gian Marco Nesta e Giudici saranno gli esterni; in difesa sono Capoferri, Malgrati e Merli Sala (quest’ultimo in gol nella vittoria contro la Pergolettese) a giostrare a protezione del portiere Pissardo.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato per Pro Sesto Lecco: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,45 volte quello che avrete deciso di investire, contro il valore di 2,85 che accompagna il segno 2 per il successo della squadra in trasferta. Il segno X, che come sempre regola l’eventualità del pareggio, porta in dote una vincita corrispondente a 3,05 volte la giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA