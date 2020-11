Diretta/ Pro Sesto Lucchese (Serie C) streaming video e tv: è già testacoda

DIRETTA PRO SESTO LUCCHESE: LOMBARDI A -3 DALLA VETTA!

Pro Sesto Lucchese, domenica 15 novembre 2020 alle ore 19.00 presso lo stadio Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. E’ già testacoda tra due squadre che sulla carta puntano entrambe alla salvezza, ma che sono partite con risultati estremamente differenti. La Pro Sesto nell’ultima sfida sul campo della Pro Patria ha centrato la sua quarta vittoria consecutiva. Tornata finalmente tra i professionisti dopo anni di assenza, i lombardi sono già terzi a -3 dalla vetta, ma con una partita in meno rispetto alla capolista Renate. Un avvio da sogno al contrario di quello da incubo della Lucchese, un solo punto in sette partite disputate e soprattutto la peggior difesa del girone per i rossoneri, che hanno già incassato 17 gol. La promozione in panchina di Oliviero Di Stefano dovrà dare ai rossoneri una scossa, considerando che oltre all’essere fanalino di coda da soli della classifica del raggruppamento, i rossoneri si ritrovano già a 11 punti di distanza dalla salvezza diretta, seppur con tre partite in meno disputate rispetto al calendario originale.

DIRETTA PRO SESTO LUCCHESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto Lucchese sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO LUCCHESE

Le probabili formazioni di Pro Sesto Lucchese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Breda di Sesto San Giovanni. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Francesco Parravicini con un 4-3-2-1: Livieri, Pecorini, Giubilato, Caverzasi, Franco; Gattoni, Palesi, Gualdi; Mutton, Scapuzzi; Cominetti. Gli ospiti guidati in panchina da Oliviero Di Stefano schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Coletta, Panariello, Benassi, Papini; Nannelli, Meucci, Cruciani, Fazzi, Adamoli; Scalzi, Moreo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Pro Sesto e Lucchese queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.10, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.05 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.55.



