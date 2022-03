DIRETTA/ Pro Sesto Mantova video streaming tv: sono solo due i precedenti al Breda

DIRETTA PRO SESTO MANTOVA: I TESTA A TESTA

La diretta di Pro Sesto Mantova ci parla di appena due precedenti allo Stadio Ernesto Breda tra le due compagini. La prima volta il match si è disputato il 14 marzo del 2004 in una gara terminata a reti inviolate e senza grandissime occasioni. Le due squadre non si affrontarono poi per quattordici anni ritrovandosi al Breda esattamente il 14 novembre del 2018 in una gara di Serie D terminata col risultato finale di 4-3. A Mantova invece le due squadre si sono affrontate in quattro occasioni col bilancio che ci parla di tre successi per i padroni di casa e uno per gli ospiti.

Gli ospiti hanno vinto la gara del 19 maggio del 2019 col risultato di 1-2 in Serie D, si tratta del penultimo precedente. C’è poi da parlare della gara d’andata che terminò col risultato finale di 1-0. A deciderla in quel caso fu una rete di Gerbaudo al minuto numero 24. Le due squadre non stanno vivendo una grande stagione. I padroni di casa sono in piena zona playoff con 30 punti mentre gli ospiti sono per ora salvi ma devono stare attenti visto che hanno appena cinque punti di più.

DIRETTA PRO SESTO MANTOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto Mantova non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PRO SESTO MANTOVA: IN EQUILIBRIO

Pro Sesto Mantova, in diretta domenica 20 marzo 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valevole per la 33^ giornata del campionato di Serie C. Sestesi senza margine dopo gli ultimi risultati, non era facile fare risultato in casa della capolista Sudtirol nell’ultima giornata ma nelle ultime quattro sfide la Pro Sesto ha raccolto solo un punto, scivolando ancora indietro in classifica al quartultimo posto.

Stesso identico rendimento per il Mantova, tre sconfitte e un pareggio con l’ultimo ko subito dai virgiliani curiosamente contro l’altra squadra in corsa per la Serie B diretta, ovvero il Padova. Mantova a +3 sulla zona play out ma alle prese con la necessità di non perdere ulteriori punti per strada. All’andata Mantova vincente 1-0 di misura sulla Pro Sesto, allo stadio Breda vittoria per 4-3 dei sestesi nell’ultimo precedente datato 14 novembre 2018 nel campionato di Serie D.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO MANTOVA

Le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Mantova, match che andrà in scena allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Per la Pro Sesto, Ettore Pasca e Stefano Di Gioia schiereranno la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Del Frate; Mazzarani, Toninelli, Maldini, Caverzasi; Cerretelli, Gattoni, Sala; Ghezzi, Capogna, Scapuzzi. Risponderà il Mantova allenato da Giuseppe Galderisi con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Marone; Silvestro, Cecchi, Milillo, Panizzi; Gerbaudo, Bruccini; Vaccaro, Paudice, Guccione; Monachello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Sesto Mantova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pro Sesto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Mantova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.











