Diretta/ Pro Sesto Novara (Serie C) streaming video tv: piemontesi, serve continuità

DIRETTA PRO SESTO NOVARA: PROVA DURA PER GLI OSPITI

Pro Sesto Novara, domenica 1 novembre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Breda, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Piemontesi a caccia di continuità in casa di una delle matricole del campionato. La Pro Sesto infatti rappresenta un ostacolo particolarmente duro al momento, visto che sembra aver trovato il passo giusto con due vittorie negli ultimi impegni disputati. Vittoria di misura in casa contro il Giana Erminio, successo sul campo della Pistoiese ed i lombardi solo risaliti fino ad agganciare la Juventus U23 al decimo posto in classifica, in zona play off. Pareggiando in casa contro la Carrarese, il Novara ha invece mancato la possibilità di issarsi in solitudine in testa alla classifica del girone, considerando la frenata della capolista Pro Vercelli in Sardegna contro l’Olbia. Come in occasione della sconfitta interna contro il Pontedera, il Novara ha mancato l’appuntamento col salto di qualità, nonostante un rendimento di inizio stagione comunque positivo che ha portato la squadra allenata da Banchieri a un solo punto dalla prima posizione.

DIRETTA PRO SESTO NOVARA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto Novara sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO NOVARA

Le probabili formazioni di Pro Sesto Novara, sfida che andrà in scena presso lo stadio Breda di Sesto San Giovanni. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Parravicini con un 4-3-1-2: Livieri; Giubilato, Pecorini, Caverzasi, Franco; Palesi, Gattoni, Gualdi; Mutton; Scapuzzi, Cominetti Gli ospiti guidati in panchina da Simone Banchieri schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-2-1 come modulo di partenza: Lanni; Lamanna, Migliorini, Bove, Cagnano; Bianchi, Buzzegoli, Collodel; Gonzalez,Panico, Zigoni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Pro Sesto e Novara queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.25, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.15 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.15.



