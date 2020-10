Diretta/ Pro Sesto Olbia (Serie C) streaming video tv: sardi ancora a secco

DIRETTA PRO SESTO OLBIA: RISULTATO SCONTATO?

Pro Sesto Olbia, in diretta domenica 11 ottobre 2020 alle ore 15.00, sarà un match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone A, presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Dopo due sconfitte, la Pro Sesto neopromossa è riuscita a ottenere la prima vittoria al suo ritorno tra i professionisti, piegando in trasferta l’Albinoleffe con una rete di De Respinis, decisiva nell’economia della partita a fine match. Per i lombardi l’occasione offerta dal calendario sembra importante, l’Olbia infatti non è ancora riuscita a fare punti in questo avvio di torneo, una rete di Le Noci è costata il ko ai sardi anche nell’ultima sfida interna contro la Pro Patria, che ha messo in fila la terza sconfitta dopo quelle contro il Pontedera e l’Alessandria. Ai sardi serve una boccata d’ossigeno in un momento molto complicato, quattro sconfitte di fila in avvio farebbero prendere una piega alla stagione già complicata.

DIRETTA PRO SESTO OLBIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Pro Sesto Olbia, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO OLBIA

Le probabili formazioni del match del girone A di Serie C tra Pro Sesto e Olbia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Parravicini con un 4-3-3: Liveri; Giubilato, Caverzasi, Pecorini, Franco; Palesi, Gualdi, Gianelli; Comminetti, De Respinis, Spaviero. Gli ospiti guidati in panchina da Max Canzi affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 3-5-2 come modulo di partenza: Tornaghi; La Rosa, Emerson, Altare; Arboleda, Pennington, Giandonato, Lella, Pitzalis; Udoh, Cocco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Pro Sesto Olbia grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2,40, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 2,95, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 3,00 la posta scommessa.



