Pro Sesto Pergolettese rinviata a data da destinarsi/ Il Covid “vince” il derby

PRO SESTO PERGOLETTESE RINVIATA

Vince il Covid, dunque Pro Sesto Pergolettese è rinviata a data da destinarsi: il derby lombardo per il girone A della Serie C infatti non si giocherà oggi pomeriggio a Sesto San Giovanni, dal momento che i padroni di casa devono fare i conti con ben dieci positività al Coronavirus. La bandiera bianca è stata issata quando alle otto positività che erano già note se ne sono aggiunte anche altre due, dunque niente da fare per la Pro Sesto che a questo punto vede seriamente a rischio anche l’impegno nell’imminente turno infrasettimanale. Ricordiamo che pure Cesena Gubbio è stata rinviata per Covid, i romagnoli già da qualche settimana si trascinano il problema. Ovviamente si tratta di un rinvio a data da destinarsi, scopriremo prossimamente quando la Lega Pro ricollocherà il derby Pro Sesto Pergolettese. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PRO SESTO PERGOLETTESE: SFIDA DISPERATA PER I LOMBARDI!

Pro Sesto Pergolettese, in diretta sabato 13 febbraio 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni sarà una sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C. Sestesi in emergenza a causa del Covid, in un momento che aveva visto la squadra riprendersi con 3 pareggi e una vittoria nelle ultime 4 partite disputate. Un focolaio Covid ha invece decimato la squadra in vista di questo impegno, come spiegato dal tecnico Parravicini ai microfoni del portale tuttoc.com: “Purtroppo siamo messi male: i contagi sono saliti a 8 e sono tutti giocatori sulla carta titolari, in più abbiamo tra i 3 e i 4 infortunati – tra cui il capitano Scapuzzi – e questo aggiunge problematiche. Ora per avere un nuovo rinvio dovrebbe intervenire l’ASL oppure si dovrebbe avere una rosa di meno di 13 giocatori disponibili, ma in realtà in questo momento li abbiamo, anche se saremmo una banda di ragazzini. Abbiamo di fronte gare già di per sé complicate e andremmo ad affrontarle in una situazione di totale emergenza“. La Pergolettese arriva all’appuntamento dopo il pari di Grosseto che ha fatto seguito alla vittoria in casa contro la Pistoiese, risultati che hanno portato i cremaschi a +4 dalla zona play out, in cui si trovavano pienamente invischiati fino a poche settimane fa.

DIRETTA PRO SESTO PERGOLETTESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto Pergolettese non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO PERGOLETTESE

Le probabili formazioni della sfida tra Pro Sesto e Pergolettese allo stadio Ernesto Breda. I padroni di casa allenati da Francesco Parravicini saranno condizionati dall’emergenza Covid che ha finora messo fuori causa 8 giocatori: in base agli elementi disponibili il tecnico dei sestesi cercherà di mettere in campo la miglior formazione disponibile ricorrendo probabilmente anche a diversi giovani. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Luciano De Paola con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Ghidotti, Bakayoko, Lucenti, Ferrara; Candela, Duca, Ferrari, Piccardo; Varas, Scardina, Morello.

