Diretta Pro Sesto Pro Patria/ Streaming video tv: è un match alla pari (Serie C)

DIRETTA PRO SESTO PRO PATRIA: PARTITA EQUILIBRATA

La diretta di Pro Sesto Pro Patria rappresenta un vero e proprio testa a testa a metà della classifica di Serie C – Girone A. Le due squadre infatti si trovano rispettivamente al tredicesimo e al decimo posto, con soltanto un punto a dividerle. Chi avrà la meglio? L’avvincente ed equilibrata partita andrà in scena domenica 30 ottobre a partire dalle ore 14.30 allo Stadio Ernesto Breda.

Entrambe le compagini arrivano da una vittoria. In occasione dello scorso turno, la Pro Sesto ha trionfato in casa della Pro Vercelli, trovando finalmente continuità di risultati. La Pro Patria invece ha avuto la meglio sulla Virtus Verona, tornando al successo, che mancava da tre turni. L’obiettivo adesso è continuare a conquistare punti su punti per potere puntare ai piani alti della classifica. Di fronte a sé, nella undicesima giornata di campionato, troveranno un avversario alla pari.

PRO SESTO PRO PATRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Pro Sesto Pro Patria, valida per la undicesima giornata del campionato di Serie C, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Rai Sport né Sky Sports hanno inserito il match nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Pro Sesto Pro Patria esclusivamente in diretta streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La partita sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO PRO PATRIA

Le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Pro Patria risentono di qualche assenza, per lo più nella compagine ospite. I padroni di casa non hanno di questi problemi ed è per questo motivo che il tecnico Matteo Andreoletti potrebbe riproporre in blocco l’undici dello scorso turno, che si è dimostrato solido portando a casa un successo. Il 3-4-3 potrebbe dunque essere così strutturato: Botti; Giubilato, Marzupio, Toninelli; Gattoni, Wieser, Sala, Maurizii; Capelli, Gerbi, Bruschi.

Gli ospiti invece dovranno fare a meno di Sportelli, squalificato per due turni per un brutto fallo a gioco fermo. Alla lista degli indisponibili si è aggiunto inoltre l’infortunato Lombardoni. Il tecnico Jorge Vargas, considerati anche i calciatori acciaccati come Ferri, dovrà fare la conta. Il suo 3-5-2 potrebbe essere così disegnato: Del Favero; Fietta, Lombardoni, Boffelli; Vezzoni, Nicco, Bertoni, Gavioli, Ndrecka; Stanzani, Piu.

QUOTE PRO SESTO PRO PATRIA

Le quote della diretta Pro Sesto Pro Patria anticipano che la partita di Serie C sarà equilibrata, come d’altronde si era intuito anche dalla classifica: andiamo a vedere quelle offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta a 2.45. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a 2.75. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.15.











