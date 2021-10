Diretta/ Pro Sesto Pro Patria streaming video tv: sestesi in crisi (Serie C)

DIRETTA PRO SESTO PRO PATRIA: PARTITA IN EQUILIBRIO

Pro Sesto Pro Patria, in diretta domenica 10 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie C. Nonostante il cambio di allenatore non si ferma la crisi dei sestesi, che hanno ottenuto domenica scorsa il primo punto con Banchieri in panchina pareggiando sul campo della Feralpisalò. Secondo punto nelle prime 7 partite per i lombardi, ancora in attesa della loro prima vittoria stagionale.

La Pro Patria non ha fatto molto meglio, 7 punti con due vittorie e un pareggio, secondo successo ottenuto proprio domenica scorsa in casa contro la Virtus Verona, battuta di misura grazie a una rete messa a segno da Pierozzi. Il 2 marzo scorso è terminato 0-0 l’ultimo match disputato a Sesto San Giovanni tra le due squadre, al 29 marzo 2009 risale invece l’ultima vittoria della Pro Patria a Sesto, al primo novembre 2007 l’ultimo successo dei padroni di casa contro i bustocchi.

DIRETTA PRO SESTO PRO PATRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto Pro Patria non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO PRO PATRIA

Le probabili formazioni di Pro Sesto Pro Patria, match che andrà in scena all’Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Per la Pro Sesto, Simone Banchieri schiererà la squadra con un 4-5-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Del Frate; Maldini, Pecorini, Caverzasi, Della Giovanna; Ghezzi, Cerretelli, Gattoni, Brentan, Gianelli; Buongiorno. Risponderà la Pro Patria allenata da Luca Prina con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Caprile, Saporetti, Boffelli, Molinari; Pierozzi, Bertoni, Nicco, Fietta, Pizzul; Stanzani, Castelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pro Sesto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo della Pro Patria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.



