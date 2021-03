DIRETTA/ Pro Sesto Pro Vercelli video streaming tv: datati quasi tutti gli incroci

DIRETTA PRO SESTO PRO VERCELLI: I TESTA A TESTA

Per la diretta della Serie C tra Pro Sesto e Pro Vercelli ci pare utile andare ora a controllare anche lo storico che interessa i due club, protagonisti oggi per la 31^ giornata di campionato: pure se i dati a nostra disposizione non siano poi così ricchi. A conti fatti leggiamo a tabella appena cinque precedenti ufficiali tra le due squadre, registrati dal 1946 e pure per il campionato cadetto della terza serie: pure va aggiunto che di questi, ben 4 precedenti rimangono degli anni 40’ e che il riferimento più recente risale al turno di andata del campionato di Serie C – prima erano passati ben 72 anni. Riferendoci allora al testa a testa più vicino a noi, ricordiamo che nella 12^ giornata al Piola fu successo della Pro Sesto col risultato di 2-0, che pure vide la firma di De Respinis.

DIRETTA PRO SESTO PRO VERCELLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto Pro Vercelli è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PRO SESTO PRO VERCELLI: OSPITI HANNO NEL MIRINO LA SERIE B!

Pro Sesto Pro Vercelli, in diretta mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. I Bianchi non mollano la possibilità del salto diretto in Serie B, anche se lo scontro diretto di domenica scorsa contro la capolista Como è stata senza ombra di dubbio un’occasione persa. Solo un pari interno per la Pro Vercelli, che resta a -2 dalla prima posizione ma con una partita in più disputata rispetto ai lariani. Il pari col Como ha interrotto per la Pro una serie di 3 vittorie consecutive e ora la squadra allenata da Francesco Modesto proverà a rilanciarsi in casa di una Pro Sesto che, con l’ultimo colpaccio esterno contro la Lucchese, ha scacciato i fantasmi del brusco calo avuto, riportandosi a +5 dalla zona play out ma con una partita ancora da recuperare. Per i sestesi un successo ancor più importante perché arrivato dopo 2 sconfitte consecutive, con la squadra che è riuscita a reagire per evitare di farsi risucchiare nella zona più calda della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO PRO VERCELLI

Le probabili formazioni della sfida tra Pro Sesto e Pro Vercelli presso lo stadio Ernesto Breda. I padroni di casa allenati da Francesco Parravicini scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Livieri: Maldini, Bosco, Caverzasi, Franco; Palesi, Gattoni, Marchesi; Bocic, D’Amico, Sala. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Francesco Modesto con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Saro; Hristov, Masi, Auriletto; Iezzi, Emmanuello, Nielsen, Gatto; Rolando, Comi, Zerbin.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Pro Sesto e Pro Vercelli, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.35 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.05 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.20 volte la posta scommessa.



