Diretta Pro Sesto Renate/ Streaming video tv: Filippini non può sbagliare (Serie C)

DIRETTA PRO SESTO RENATE: DERBY DELL’HINTERLAND MILANESE

Pro Sesto Renate sarà diretta dal signor Ermes Fabrizio, e va in scena alle ore 15:00 di domenica 25 aprile: interessante derby dell’hinterland milanese nella 37^ giornata di Serie C 2020-2021, anche se le due squadre hanno una classifica totalmente diversa. Il girone di ritorno della Pro Sesto è stato un incubo: partita benissimo, la neopromossa è crollata e, con l’ultima sconfitta rimediata a Grosseto, ha complicato la sua posizione nel girone A visto che si deve ancora salvare, con il rischio concreto di passare dai playout.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Perugia padrone del suo destino, diretta gol live

Il Renate invece ha lottato a lungo con il Como per la promozione diretta, poi non ha tenuto e ora rischia di perdere anche il quarto posto; sarebbe una delusione per Aimo Diana che, dopo aver battuto la Juventus U23, spera di aver ripreso vigore e comunque si giocherà le sue carte nei playoff dove i nerazzurri saranno una minacciosa outsider. Ora vedremo quello che succederà nella diretta di Pro Sesto Renate, intanto possiamo provare a valutare le scelte degli allenatori leggendo le probabili formazioni.

Diretta Albinoleffe Pontedera/ Streaming video tv: sfida delicata per Maraia

DIRETTA PRO SESTO RENATE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto Renate potrebbe essere trasmessa sui canali della televisione satellitare: è stata la grande novità della stagione, con apertura ai clienti del pacchetto Calcio. In alternativa, naturalmente, resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports che da anni fornisce le partite di Serie C in diretta streaming video: gli abbonati potranno dunque utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire il match, che potrà anche essere acquistato singolarmente ad un prezzo precedentemente fissato.

Diretta Como Alessandria/ Streaming video tv: sfida al vertice per il girone A

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO RENATE

Antonio Filippini, subentrando in corsa, schiera i suoi con l’albero di Natale per Pro Sesto Renate: Scapuzzi e D’Amico se la vedono con Cominetti per i ruoli di trequartisti alle spalle dell’attaccante, che dovrebbe essere Bocic. Avrà poi spazio Gattoni come perno centrale di una mediana completata da Palesi e Gualdi, mentre in difesa Christian Maldini e Michele Franco saranno i terzini con Bosco e Caverzasi schierati centralmente, a protezione del portiere Livieri. Per Diana sarà invece un classico 4-4-2: aperti i ballottaggi Damonte-Ranieri e Maistrello-Giuseppe Giovinco, per il resto dovrebbe essere tutto confermato con Jacopo Silva e Possenti a protezione di Gemello, Guglielmotti e Anghileri saranno i due laterali bassi e davanti a loro correranno Marano e Kabashi. Galuppini ovviamente è favorito per fare il riferimento offensivo, ma occhio a Nocciolini che se la gioca.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico ufficiale su Pro Sesto Renate possiamo avvalerci delle quote che sono state fornite dall’agenzia Snai, uno dei bookmaker ad averle emesse: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 3,20 volte la puntata, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,00 la vostra giocata mentre con il successo degli ospiti, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 2,30 volte quanto avrete messo sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA