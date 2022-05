DIRETTA/ Pro Sesto Seregno video streaming tv: tante vittorie in trasferta nel derby

DIRETTA PRO SESTO SEREGNO: I TESTA A TESTA

La diretta di Pro Sesto Seregno è una partita che ci presenta un quadro non banale. Tralasciando gli incroci che sono andati in scena negli anni Quaranta (sono sei), dal 2014 a oggi questo derby dell’hinterland milanese si è giocato per 12 volte, con un bilancio che racconta di 6 vittorie della Pro Sesto a fronte di 3 affermazioni del Seregno, e dunque con tre pareggi (due di questi nelle ultime due partite). Per tre stagioni consecutive queste due squadre si sono incrociate in Serie D; curiosamente otto delle nove vittorie totali, nel quadro complessivo, sono arrivate fuori casa ed è anche per questo che i brianzoli possono sperare nella salvezza.

DIRETTA/ Seregno Pro Sesto (risultato finale 1-1): non basta dominare ai nerazzurri

Il loro ultimo successo a Sesto San Giovanni risale al febbraio 2018, eravamo appunto in quarta divisione e i gol decisivi li avevano segnati Matteo Cannizzaro, Alessandro Capelli e Luca Artaria. L’unica vittoria interna dal 2014 a oggi comunque l’ha firmata proprio la Pro Sesto: aprile 2019, ancora Serie D e colpo dei padroni di casa che era arrivato al 92’, con la rete firmata dal veterano Cristian Bertani dopo che all’ora di gioco ancora Capelli aveva risposto all’iniziale vantaggio di Alessandro Di Maio. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Seregno Piacenza (risultato finale 2-2): Cocco e Signorile trovano il pari!

PRO SESTO SEREGNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto Seregno dei Playout Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter assistere al match, bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione della diretta Pro Sesto Seregno in streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

Diretta/ Pro Sesto Lecco (risultato finale 1-0): ci pensa Pecorini nel primo tempo!

PADRONI DI CASA FAVORITI

Pro Sesto Seregno, sarà diretta dall’arbitro Ermanno Feliciani della sezione AIA di Teramo. La gara in programma sabato 14 maggio alle ore 17:30 dallo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, è valida per il ritorno dei Playout del girone A di Serie C. Nella partita di andata, la squadra di Ettore Pasca ha conquistato un ottimo pareggio sul campo del Seregno, e nella gara odierna gli basterà non perdere per conquistare la salvezza.

L’1-1 della prima partita, costringe il Seregno a vincere se vuole restare tra i professionisti. Alla squadra allenata da Maurizio Lanzaro non basterebbe quindi nemmeno un pareggio, a prescindere dal risultato, poiché posizionati peggio nella regular season rispetto agli avversari. Tanti rimpianti per il Seregno quindi, che nella gara di andata ha dominato sulla Pro Sesto, non riuscendo però a strappare una vittoria che sarebbe stata fondamentale.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PRO SESTO SEREGNO

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Seregno, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per il ritorno dei Playout del Girone A di Serie C. Ettore Pasca, tecnico dei lombardi, dovrebbe proporre i suoi uomini con il modulo iniziale 3-5-2. Ecco la probabile formazione titolare della Pro Sesto: Del Frate; Maldini, Marzupio, Della Giovanna; Mazzarani, Cerretelli, Gattoni, Brentan, Sala; Scapuzzi, Capogna.

Maurizio Lanzaro, allenatore del Seregno dovrebbe rispondere schierando la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la probabile formazione del Seregno in vista della gara salvezza che giocherà in trasferta contro la Pro Sesto: Lupu; Gemignani, Solcia, Rossi, Zoia; Iurato, Mandorlini, Invernizzi Signorile; Jimenez, Cortesi.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Pro Sesto Seregno dei Playout Serie C proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, infatti la vittoria della Pro Sesto , associata al segno 1 è quotata 2.65. Sembra invece difficile un eventuale pareggio, con il segno X proposto a 3.00. Mentre il successo del Seregno, abbinato al segno 2 ha una quota di 2.70.











© RIPRODUZIONE RISERVATA