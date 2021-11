DIRETTA/ Pro Sesto Sudtirol video streaming tv: solo due i testa a testa ufficiali

DIRETTA PRO SESTO SUDTIROL: LO STORICO

Quasi del tutto inedita sarà la diretta di Pro Sesto Sudtirol, perché la partita che oggi sarà valida per il girone A di Serie C vanta appena due precedenti, relativi alla stagione 2009-2010, con doppia vittoria altoatesina perché il Sudtirol vinse per 0-1 all’andata a Sesto San Giovanni sabato 5 settembre 2009 e poi fece il bis sconfiggendo la Pro Sesto anche al ritorno a Bolzano domenica 17 gennaio 2010 con il punteggio di 2-1.

Per dire qualcosa di più, possiamo fare un confronto tra il valore delle rose a disposizione dei due allenatori secondo il noto sito Internet specializzato Transfermarkt. Siamo al valore di 3,13 milioni di euro complessivi per la rosa della Pro Sesto, cioè 120.000 euro di media per ogni calciatore sotto contratto con il sodalizio lombardo, mentre per il Sudtirol siamo a 5,65 milioni complessivi e 257.000 euro medi per ogni giocatore degli altoatesini. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PRO SESTO SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Pro Sesto Sudtirol di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

SFIDA DURA PER LA CAPOLISTA

Pro Sesto Sudtirol, in diretta domenica 7 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Esame interessante per la capolista Sudtirol, reduce da due vittorie consecutive contro la Juventus U23. La prima, in campionato, ha permesso agli altoatesini di mantenere la testa della classifica con un punto di vantaggio su Padova e Renate. La seconda, in Coppa Italia, ha garantito loro l’accesso ai quarti di finale della competizione.

Dopo un avvio di campionato molto travagliato, però, la Pro Sesto sta rialzando la testa ed ha messo in luce uno stato di forma crescente nelle ultime partite. I lombardi hanno reagito e stanno attraversando un momento positivo, con 6 risultati utili di fila e l’ultima vittoria sul campo del Seregno che ha permesso loro di abbandonare finalmente l’ultimo posto in classifica. Il 5 settembre 2009 il Sudtirol ha vinto di misura, 0-1, l’ultimo precedente in casa dei sestesi, che non battono tra le mura amiche gli altoatesini dal 3-2 del 17 ottobre 2004.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO SUDTIROL

Le probabili formazioni di Pro Sesto Sudtirol, match che andrà in scena all’Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Per la Pro Sesto, Simone Banchieri schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Del Frate, Maldini, Caverzasi, Pecorini, Mazzarani; Brentan, Gattoni, Capelli; Ghezzi, Capogna, Scapuzzi. Risponderà il Sudtirol allenato da Ivan Javorcic con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Poluzzi, De Col, Malomo, Zaro, Fabbri; Tait, Gatto, Broh; Casiraghi; Candellone, Odogwu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pro Sesto con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Sudtirol, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.72.



