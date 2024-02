DIRETTA/ Pro Sesto Trento video streaming tv: 4 pareggi nelle ultime cinque (Serie C, 24 febbraio 2024)

DIRETTA PRO SESTO TRENTO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Pro Sesto Trento evidenzia due squadre che si sono incontrate in carriera in 5 occasioni. Ben quattro pareggi e solamente un successo per il Trento in questa sfida. Il primo risultato di questa gara è quello del 28 novembre 2021 con il risultato finale di 1-1. Ad andare in rete per il Pro Sesto Capogna; per il Trento rete nel finale per l’ex calciatore di Modena e Juventus Pasquato.

Seconda sfida terminata con un pareggio a reti bianche mentre nella terza si ritorna in gol con le marcature di Saporetti e Capelli, rispettivamente calciatori di Trento e Pro Sesto. Risultato di 1-1 nella quarta sfida giocata tra queste due formazioni con le reti che portano la firma di Vaglica e Pasquato. Trento che interrompe questa serie di pareggi con il tris inflitto il 20 ottobre 2023 alla formazione avversaria con le reti firmate da Attys, Vitturini e Petrovic. (Marco Genduso)

PRO SESTO TRENTO VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Pro Sesto Trento ci sono varie modalità e anche per tutti i gusti: ad esempio si potrà vedere su Sky previo l’acquisto dell’abbonamento Calcio. Con le stesse modalità sarà possibili seguirla anche sulla piattaforma di streaming video di NowTv.

LA PRESENTAZIONE

Incominciamo a scaldare i seggiolini oppure i divani perché tra poco comincerà la diretta di Pro Sesto Trento, gara che ovviamente sarà valida per il 28esimo turno di Serie C e che si giocherà oggi 24 febbraio alle ore 18,30. I padroni di casa si trovano attualmente al penultimo posto in classifica e stanno attraversando un momento difficile, avendo subito due sconfitte consecutive, l’ultima di queste è arrivata contro il Padova con un risultato di 1-0.

Dall’altra parte del campo, il Trento occupa attualmente il 15º posto in classifica ed è in una situazione un po’ delicata dopo la sconfitta per 3-1 contro la Pergolettese nell’ultimo match, una sconfitta oggi potrebbe significare fare di nuovo i Playin a fine stagione.

PRO SESTO TRENTO: PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad osservare i possibili protagonisti della diretta di Pro Sesto Trento grazie alle probabili formazioni: Toci assuma un ruolo centrale. Il giocatore, autore di una doppietta nell’ultima uscita, sarà fondamentale nel tentativo di mantenere alta la dinamicità offensiva della squadra e di contribuire con gol e assist, data la sua abilità nel fornire servizi ai compagni.

Il Trento confida nelle sue qualità per mettere in difficoltà la difesa avversaria e conquistare punti cruciali in questa sfida di Serie C. Dall’altra parte, è probabile che Spalluto venga schierato come unica punta di riferimento. Pur non essendo un grande goleador, il giocatore è chiamato più a raccordare il gioco piuttosto che a segnare.

PRO SESTO TRENTO, LE QUOTE

Osserviamo le quote della diretta di Pro Sesto Trento tramite il sito di Bwin: il segno 1 che darebbe la vittoria ai padroni di casa è fissato a 2,8. Mentre il segno X a 2,5 mentre la vittoria ospite a 2,3.











