DIRETTA/ Pro Sesto Trento streaming video tv: soltanto pareggi nei tre precedenti

DIRETTA PRO SESTO TRENTO: I TESTA A TESTA

I testa a testa di Pro Sesto Trento sono stati solamente tre e hanno avuto tutti lo stesso identico esito. Un segno “X” nel 2021 e due nel 2022, rispettivamente 1-1, 0-0 e ancora una volta 1-1. All’andata gli autori del gol furono Saporetti per i gialloneri e Capelli per l’attuale capolista del girone A. L’anno precedente, invece, il gol last-minute di Pasquato al 92′ era valso l’1-1 definitivo rispondendo al vantaggio di Capogna per la Pro Sesto.

Analizziamo dunque lo stato di forma delle due squadre con i lombardi che non perdono dall’8 gennaio con l’Albinoleffe. Da lì in poi cinque vittorie e quattro pareggi che hanno permesso ai biancoblu di far compagnia alla Feralpisalò in testa alla classifica. Bene anche il Trento che con le vittorie con Piacenza in trasferta e Lecco in casa si è riscattata dal ko col Pordenone, stabilizzandosi al dodicesimo posto. (aggiornamento di Christian Attanasio)

PRO SESTO TRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto Trento non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Pro Sesto Trento sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PRO SESTO TRENTO: PADRONI DI CASA FAVORITI

Pro Sesto Trento, in diretta alle ore 14.30 di domenica 12 marzo 2023 allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, è una gara valida per la 31° giornata del girone A di Serie C. Di fronte due squadre in ottima condizione e pronte a inanellare un altro risultato positivo per i rispettivi obiettivi, ovvero la promozione e la zona playoff.

La Pro Sesto condivide il primo posto con la Feralpisalò a quota 54 punti, frutto di quindici vittorie, nove pareggi e sei sconfitte. Striscia positiva per i lombardi, che nell’ultimo turno hanno superato la Pro Patria per 1-3. Il Trento, invece, condivide il decimo posto con Padova e Novara a quota 40 punti, raccolti grazie a undici vittorie, sette pareggi e dodici sconfitte. Due successi di fila per gli ospiti, l’ultimo per 2-0 contro il Lecco.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO TRENTO

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Trento al via tra pochi minuti. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il consueto 3-4-3: Del Frate, Moretti, Marzupio, Toninelli, Capelli, Gattoni, Corradi, Maurizii, Sala, Gerbi, Sgarbi. Passiamo adesso ai gialloblu, Tedino opta per il 4-3-1-2: Desplanches, Vitturini, Ferri, Garcia Tena, Fabbri, Ballarini, Suciu, Di Cosmo, Attys, Petrovic, Sipos.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

È il turno delle quote per le scommesse della diretta Pro Sesto Trento. Per i bookmakers partono avanti i padroni di casa, prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria della Pro Sesto è a 2,15, il pareggio è a 3,05, mentre il successo del Trento paga 3,35 volte la posta. L’Under 2,5 è a 1,50, mentre l’Over 2,5 è a 2,40. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,05 e 1,70.

