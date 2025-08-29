Presentazione della diretta Pro Vercelli Albinoleffe, analisi delle squadra, come vedere la partita, probabili formazioni, pronostico finale

DIRETTA PRO VERCELLI ALBINOLEFFE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arriviamo adesso al momento dei testa a testa storici per la diretta di Pro Vercelli Albinoleffe, due squadre che sono ormai un classico del nostro calcio di Serie C. Cerchiamo dunque di capire chi tra queste due squadre può avere la meglio o meno alla fine di questi minuti regolamentari, ma facciamolo da un punto di vista storico prendendo in esame le sei partite disputate prima di oggi. Il computo totale mette la situazione in un equilibrio molto delicato, abbiamo infatti due vittorie da ambo le parti e le due che mancano all’appello sono finite in parità.

Mentre se ci concetriamo sulla passata stagione notiamo come questo equilibrio è ancora più grande: abbiamo nel girone di andata l’1-0 della Pro Vercelli mentre al ritonro è l’Albinoleffe che si impone questa volta con un risultato più rotondo: 3-1. Andrà cosi anche oggi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Por Vercelli Albinoleffe, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il commento live di questa sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

Azzurri vogliono la prima vittoria

Gli anticipi della seconda giornata del girone A di Serie C si giocano oggi, 29 agosto alle 21.00, e una delle due partite in campo è la diretta Pro Vercelli Albinoleffe che mette di fronte due squadre che si sono presentate ai nastri di partenza dopo due stagioni molto diverse, i piemontesi infatti lo scorso anno hanno evitato la retrocessione vincendo nei playout contro la Pro Patria ma nell’esordio di questo nuovo campionato hanno subito ottenuto i 3 punti, vincendo 2-3 in casa proprio della Pro Patria.

Per gli azzurri invece la scorsa stagione si era chiusa con la sconfitta per 1-3 nei playoff per mano dell’Atalanta U23 dopo un campionato che li ha visti raggiungere il quarto posto in classifica, essendo così tra le favorite, la partenza di quest’anno però è stata un po’ a rilento visto che è arrivato solo un pareggio 2-2 contro le Dolomiti Bellunesi.

Pro Vercelli Albinoleffe, probabili formazioni

Per la diretta Pro Vercelli Albinoleffe le formazioni in campo dovrebbero essere in linea con quelle viste nella partita d’esordio in campionato, che per i padroni di casa vorrà dire ripetere il 4-3-3 di Michele Santoni con Passador tra i pali, Piran e Furno i terzini con Coccolo e Clemente centrali, Rutigliano, Burruano e Iotti in mezzo al campo e tridente offensivo composto da Sow e Akpa Akpro sulle fasce e Comi attaccante centrale. Quanche cambio invece potrebbe farlo Giovanni Lopez che riproporrà il 5-4-1 ma con Baldi in porta, Barba, Boloca, Ambrosini, Sottini e Giannini in difesa, Lombardi, Parlati, Mandelli e Sali a centrocampo e Svidercoschi in attacco.

Pro Vercelli Albinoleffe, pronostico finale

Per provare a fare un pronostico sulla diretta Pro Vercelli Albinoleffe non si può non tenere conto della partita di Coppa Italia Serie C dove le due squadre si sono incontrate e che ha visto il trionfo per 0-1 dei piemontesi che sono sembrati più in forma e pronti ad affrontare l’inizio della stagione anche nella prima di campionato. La squadra di casa parte quindi con il favore del pronostico ma gli azzurri non sono da sottovalutare visto che sono una squadra forte, come dimostra il quarto posto raggiunto lo scorso anno il secondo tempo dell’ultima partita dove c’è stato un dominio che ha poi portato al pareggio.