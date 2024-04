DIRETTA/ Pro Vercelli Arzignano (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (Serie C, 20 aprile 2024)

DIRETTA PRO VERCELLI ARZIGNANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prendiamo un momento per vedere in che forma matematica arrivano le squadre alla diretta di Pro Vercelli Arzignano, iniziamo con il dire che quando queste due squadre si incontrano nelle ultime tre partite hanno registrato una media gol pari all’1,5. Non molto e il dato indica che non vedremo molti gol in questo match, e dove vengono segnati la maggior parte dei gol? Per la squadra di casa a cavallo degli ultimi minuti del primo tempo, con un quarto delle reti totali dell’intera stagione ossia il 25%.

Invece per l’AZ questo dato sale al 33% negli ultimi minuti del match, quindi un buon terzo delle partite vengono risolte in extremis, questo ci porta a pensare che la partita potrebbe dire molto solo alla fine del triplice fischio. Anche perchè nessuna delle due squadre ha numeri impressionante per vantaggi nella prima frazione. Ma non dilunghiamoci oltre perché la diretta di Pro Vercelli Arzignano sta per avere il suo fischio di inizio e noi come voi, non vogliamo assolutamente perderlo! (agg. Gianmarco Mannara)

PRO VERCELLI ARZIGNANO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Se volete assistere alla diretta tv Triestina Novara, allora vi servirà un abbonamento a Now, detentrice dei diritti di tutti e tre i gironi di Serie C.

La partita può essere vista anche fuori casa attraverso telefono, tablet e qualunque altro dispositivo mobile. Questo grazie all’applicazione di Now, che ovviamente deve sempre avere l’abbonamento attivo.

GARA DELICATA AL PIOLA

Una partita paradossale quella che vedremo allo Stadio Piola sabato 20 aprile alle ore 18:30. La Pro Vercelli è attualmente nona a 48 punti mentre l’Arzignano è a soli due punti fuori dalla zona playout nonostante tra loro e i piemontesi ci siano solo quattro lunghezze. Insomma, a due giornate dal termine la diretta Pro Vercelli Arzignano vale molto da ambo i lati. I biancoscudati non possono permettersi di perdere punti dato che l’undicesimo posto dista un punto.

L’Arzignano è relativamente vicino ai playoff, quattro punti, ma prima c’è da sbarazzarsi della Pergolettese a 41. Per questo il 3-0 al Fiorenzuola della scorsa giornata con tanto di pari precedente proprio contro la Pergolettese hanno dato una spinta importante all’Arzignano. La Pro Vercelli invece ha commesso un passo falso contro il Trento, perdendo 1-0 e interrompendo una striscia di quattro partite consecutive da imbattuti.

PRO VERCELLI ARZIGNANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ci siamo, le probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Arzignano sono l’ennesimo indizio che la gara sta finalmente per cominciare. I piemontesi si metteranno in campo col modulo 4-3-3. Tra i pali Sassi, difesa a quattro con Iezzi, Camigliano, Parodi e Rodio. Le due mezzali saranno Santoro e Iotti con Condello regista della squadra. Tridente offensivo Nepi, Pannitteri e Mustacchio.

L’Arzignano preferisce giocare a quattro dietro ed è per questo che vedremo per i gialloazzurri l’assetto tattico 4-2-3-1. In porta Pigozzi, retroguardia composta da Latki, Boffelli, Milillo e Davi. A centrocampo ci saranno Bordo e Casini con una trequarti formata da Menabo, Gemignani e Barba. In attacco Parigi.

PRO VERCELLI ARZIGNANO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se avete qualche idea sulle scommesse della diretta Pro Vercelli Arzignano, ecco alcune quote. Partiamo dal più classico 1X2 con la vittoria interna a 2.65, quella ospite a 2.57 e infine il pareggio a 3.10 secondo bet365.

L’andata è stata un Over 2.5 in scioltezza essendo finita 3-1. Ora, la stessa giocata vale comunque 2.28. Vedremo se replicheranno con almeno tre gol oppure sarà Under, per la cronaca a 1.53.











