Diretta/ Pro Vercelli Atalanta U23 (risultato 0-1) video streaming tv: 2°T, che gol di Diao (4 febbraio 2024)

DIRETTA PRO VERCELLI ATALANTA U23 (RISULTATO LIVE 0-1): 2°T, DIAO LA SBLOCCA AL 58′ CON UN GRAN GOL!

Allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli è ricominciato da un quarto d’ora il secondo tempo della sfida tra la Pro Vercelli padrona di casa e l’Atalanta U23: dopo che la prima frazione si era chiusa a reti bianche, in questa ripresa (con i due undici praticamente invariati dal momento che non vi sono stati avvicendamenti nel corso dell’intervallo da parte dei due tecnici) il leitmotiv è rimasto lo stesso con tanta intensità da parte delle formazioni di Dossena e Modesto, ma non altrettanta concretezza sotto porta.

DIRETTA/ Atalanta U23 Renate video streaming tv: gara rinviata per nebbia! (Serie C, 29 gennaio 2024)

Bella incursione di Iotti nella trequarti nerazzurra ma Vismara è attento (50’), mentre poco dopo il suo compagno di squadra Haoudi deve dare forfeit e viene avvicendato al 53’ da Kozloswski, per il primo cambio forzato tra le fila dei bianchi di quello che era tra i migliori in campo. Ed ecco che a stretto giro di posta la Dea passa: è il minuto 58 quando Diao si inventa un grandissimo gol scardinando il lucchetto della Pro nell’unico modo possibile, ovvero con una bellissima giocata. Il 18enne fa tutto da solo, entra in area e poi batte Sassi con un tiro che si insacca sotto la traversa. 0-1 e Atalanta in vantaggio quando manca oramai mezz’ora alla fine della partita! (agg. di R. G. Flore)

Video/ Pro Sesto Pro Vercelli (0-0) highlights: Bruschi non trova la rete! (Serie C, 28 gennaio 2024)

PRO VERCELLI ATALANTA U23, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Pro Vercelli Atalanta U23 sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Pro Vercelli Atalanta U23 sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

FINE 1° TEMPO, PALESTRA VICINO AL GOL AL 35′!

Allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli è terminato proprio da pochissimi secondi il primo tempo della sfida che questo pomeriggio vede la Pro, padrona di casa, ricevere la visita dell’Atalanta U23 per uno dei match di cartello della Serie C: 0-0 dopo 45’ molto divertenti e che, come da pronostico, hanno visto le due compagini sfidarsi a viso aperto. Meglio i nerazzurri in avvio (anche se le loro conclusioni non hanno mai impensierito il portiere dei bianchi, Sassi) poi al 16’ ecco il lampo di Mustacchio che costringeva alla parata Vismara.

DIRETTA/ Pro Sesto Pro Vercelli (risultato finale 0-0): Sassi salva su Bruschi! (Serie C 28 gennaio 2024)

Pian piano i ragazzi di Dossena sono però saliti di livello, conquistando campo e spezzando l’iniziale forcing orobico: dopo il primo ‘giallo’ della gara, comminato all’atalantino Gyabuaa, ecco una nuova chance per i ragazzi di Modesto, ma sulla bella conclusione di Palestra c’era l’ottima risposta ancora di Sassi (35’). Si chiude con un tiro di Diao alto (39’) e una chance sprecata da Mustacchio sull’altro fronte allungandosi malamente la palla in una bella incursione: appuntamento al secondo tempo di questa partita ancora in equilibrio e tutta da divere. (agg. di R. G. Flore)

1° TEMPO: BUON AVVIO DEI NERAZZURRI, SUBITO PERICOLOSI!

Allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli si respira aria d’altissima quota nel match che questo pomeriggio metterà di fronte, nel girone A della Serie C, la Pro Vercelli padrona di casa e l’Atalanta U23: i bianchi allenati da Andrea Dossena, sesti a quota 36, vogliono battere i nerazzurri ospiti di Francesco Modesto per scavalcarli in classifica (gli orobici li sopravanzano di un punto) e soffiare la quarta piazza dietro le tre fuggitive. E quando sono trascorsi 15 giri di lancette dal fischio d’inizio il punteggio è ancora fermo sul parziale iniziale di 0-0.

Subito aggressivi i lombardi con Palestra che di poco manca la zampata-lampo già al 2’; ben messi in campo gli atalantini anche se per adesso la difesa piemontese controlla bene, pur faticando a ribaltare l’azione e proporsi dalle parti dell’estremo difensore ospite, Vismara. Al 12′ nuova chance atalantina con Cortinovis che fa tutto da solo, ma il suo tiro è facile preda del portiere piemontese Sassi. Insomma un avvio di gara divertente e che promette emozioni, anche se al momento a regnare in campo è l’equilibrio tra due formazioni che sanno di poter colpire in qualsiasi momento e quindi tendono ancora a scoprirsi poco. (agg. di R. G. Flore)

IN CAMPO, SI GIOCA!

Vediamo insieme qualche statistica sulla diretta di Pro Vercelli Atlanta U23: quando il fischio di inizio risuona nello stadio di casa per i piemontesi, c’è sicuramente qualcosa di magico nell’aria poiché la Pro Vercelli riesce a segnare il 23% dei suoi gol nei primi quindici minuti di gioco. Se la squadra si porta in vantaggio per 1-0 poi, i tifosi sanno bene che l’80% delle volte quella gioia iniziale si trasforma in una vittoria. La Baby Dea invece è in grado di tessere incantesimi anche lontano dal proprio terreno.

Quando il gol che segna l’inizio del successo arriva in trasferta, la squadra non sbaglia mai: il 100% delle volte quella rete iniziale si traduce in una trionfale conquista a domicilio. Tuttavia il calcio è anche fatto di sfide e ribaltamenti di situazione, quando la Pro Vercelli infatti si trova in svantaggio per 1-0 davanti ai propri tifosi, il destino sembra capriccioso: la vittoria sfugge puntualmente, creando una narrazione di resistenza e speranza. Se poi l’Atalanta U23 dovesse prendere gol, il 28% delle volte riesce a sovvertire le aspettative, regalando ai suoi sostenitori quella preziosa sensazione di sorpresa e rimonta. (agg. Gianmarco Mannara)

PRO VERCELLI ATALANTA U23, OROBICI IN FORMA

La diretta Pro Vercelli Atalanta U23, in programma domenica 4 febbraio alle ore 14:00, racconta della 24esima giornata di Serie C Girone A. I piemontesi hanno vinto la loro prima gara del 2024 per 3-0 contro il Lumezzane, ma successivamente non sono più riusciti ad ottenere i tre punti. Infatti, la Pro Vercelli ha perso sia con il Renate che contro la Triestina per poi pareggiare senza né segnare né subire gol contro la Pro Sesto in trasferta.

L’Atalanta U23 invece sta vivendo un periodo di forma molto positivo con cinque risultati utili consecutivi avendo vinto contro la Pro Sesto, pareggiato con l’Arzignano, messo a referto due successi di fila contro Virtus Verona e Trento e infine diviso la posta in palio con la Giana Erminio. Solo il Mantova ha raccolto più punti nelle ultime cinque partite giocate.

PRO VERCELLI ATALANTA U23, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Atalanta U23 vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. Tra i pali Sassi, difesa a quattro con Frey, Citi, Camigliano e Sarzi. A centrocampo spazio a Haoudi e Iotti come mezzali con Santoro in regia. In attacco tridente composto da Pannitteri, Mustacchio e Maggio.

Replica l’Atalanta U23 con il modulo 3-4-1-2. In porta Vismara, pacchetto arretrato formato da Del Lungo, Varnier e Bonfanti. Agiranno come esterni Palestra e Regonesi con Medicino e Mallamo in cabina di regia. Come trequartista ci sarà invece Cortnivois alle spalle del duo Cisse-Capone.

PRO VERCELLI ATALANTA U23, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pro Vercelli Atalanta U23 danno favorita la squadra di casa a 2.35. Secondo bwin, la X vale tre volte la posta in palio mentre il 2 a 2.80.

L’Over 2.5 è quotato 2.35, molto più alto dell’Under che invece si trova a 1.49. Il segno Gol viene offerto a 1.99 mentre il No Gol a 1.72.











© RIPRODUZIONE RISERVATA